PVEM presenta iniciativa para evitar hacinamiento en albergues y refugios de animales

Se desconocen las condiciones de los animales que tienen en los refugios

El Partido Verde en el Congreso capitalino busca evitar el hacinamiento en albergues y refugios de animales mediante una reforma que plantea mayor coordinación entre autoridades y quienes realizan labores de rescate y protección animal.

El dirigente del PVEM en la CDMX, Jesús Sesma, lamentó que en un principio la Secretaría de Gobierno local haya pedido al partido no presentar la propuesta, “después el secretario de Gobierno me comentó que hubo una confusión”, comentó al precisar que su comentario es “un extrañamiento de manera respetuosa”.

“Fueron meses de dialogo con las personas que han dado su vida, su tiempo y de su dinero para poder rescatar y salvaguardar a los seres vivos”, mencionó al explicar que dichas reuniones dieron como resultado la iniciativa.

El diputado Manuel Talayero, coordinador de la bancada, detalló que con la iniciativa se busca fortalecer la atención a animales de compañía y establecer mecanismos de apoyo para albergues, refugios, hogares temporales, asociaciones protectoras y personas rescatistas independientes.

Destacó que la propuesta parte de una problemática identificada durante los foros realizados entre febrero y abril de este año: muchas personas dedicadas al rescate de animales realizan esta labor con recursos limitados y sin suficiente respaldo institucional.

De acuerdo con el legislador, cuando el número de animales que llegan a estos espacios supera su capacidad, se generan condiciones de sobreocupación y hacinamiento que pueden afectar su salud, movilidad, descanso y bienestar.

Registro de refugios y rescatistas

Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un Registro de albergues, refugios, hogares temporales, personas rescatistas independientes y asociaciones protectoras de animales en las 16 alcaldías.

La iniciativa también propone que las autoridades no se limiten a supervisar estos espacios, sino que proporcionen orientación, capacitación y acompañamiento a quienes realizan actividades de protección animal.

Además, plantea fortalecer servicios de atención veterinaria, esterilización, vacunación, desparasitación y adopción, así como establecer recomendaciones técnicas para garantizar los cinco dominios del bienestar animal.

Los espacios dedicados al resguardo de animales deberán contar, de acuerdo con la propuesta, con personal capacitado, servicio médico-veterinario y expedientes clínicos individuales.

Otro de los puntos contemplados es la realización periódica de jornadas de adopción, con el objetivo de reducir el tiempo que los animales permanecen en los espacios de resguardo y facilitar que encuentren hogares responsables.

La reforma también plantea crear Comités Consultivos en las alcaldías, integrados por autoridades, representantes de la sociedad civil y profesionales de la medicina veterinaria.

Estos organismos tendrían entre sus funciones proponer acciones, impulsar campañas de adopción y fortalecer la coordinación entre autoridades y organizaciones dedicadas al bienestar animal.

A esta iniciativa se sumaron legisladores del PAN, PT y Morena

Una problemática que alcanza a miles de animales

De acuerdo con los datos incluidos en la propuesta, 61.4 por ciento de los hogares de la Ciudad de México tenía al menos un animal de compañía en 2021, según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dichos resultados señalan que México ocupa el primer lugar en América Latina en población de animales en situación de calle.

En la Ciudad de México, entre 2019 y 2024 se reportaron más de 164 mil esterilizaciones, 189 mil vacunas antirrábicas y más de 712 mil atenciones médico-veterinarias.

Para el Partido Verde, estas cifras reflejan la dimensión de una problemática que requiere atención permanente y una mayor coordinación entre las instituciones públicas y quienes realizan labores de rescate.

La iniciativa busca establecer así un esquema de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, de manera que el rescate de un animal no termine únicamente con sacarlo de una situación de abandono o maltrato, sino que incluya alimentación, espacio adecuado, atención veterinaria y una oportunidad de encontrar un hogar.

“Porque proteger a los animales también significa proteger a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y recursos a salvarlos”, señaló Talayero.