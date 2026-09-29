Vinculan a proceso a extorsionador de “La Unión Tepito” en GAM

Detenido Kevin "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Kevin “N”, sujeto que extorsionó a un comerciante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la investigación, la víctima, propietaria de un negocio de alimentos en la colonia Guadalupe Tepeyac, recibió una llamada de un hombre que dijo que estaba interesado en contratar un servicio de catering, por lo que le proporcionó su número telefónico personal. Posteriormente, recibió otras llamadas de la misma persona, quien afirmó pertenecer al grupo delictivo “La Unión Tepito” y le exigió 10 mil pesos para no hacerle daño a su familia.

Por temor a que cumpliera la amenaza, la víctima realizó una transferencia de 600 pesos y un depósito de 500 pesos a una cuenta bancaria a nombre de Kevin “N”.

El análisis de información digital y bancaria, así como las diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos sobre la cuenta utilizada para recibir los pagos y el domicilio del imputado. Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de la PDI el 21 de septiembre en el municipio de Ecatepec de Morelos, en colaboración con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Con los datos de prueba, la autoridad judicial vinculó a proceso a Kevin “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.