México se queda sin niños: tasas de natalidad se desploman… y la CDMX es el caso más preocupante

¿Un país sin niños? Las tasas de natalidad se han desplomado en el país, según el Inegi. (Cuartoscuro)

No es tu imaginación: la risa de los niños, su presencia en las calles o parques, en especial si habitas la Ciudad de México, cada vez son más infrecuentes. El país se queda sin niños, mientras la población envejece.

La caída de la natalidad en México continúa acelerándose, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): según el ejercicio demoscópico, la tasa global de fecundidad pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024, una reducción de 36.8% en cinco años.

Los datos también muestran diferencias importantes entre entidades. Chiapas registra la mayor tasa del país con 1.8 hijos por mujer, seguido de Guerrero con 1.6, mientras que Durango y Zacatecas alcanzan 1.5.

En el extremo opuesto se ubica la Ciudad de México, con 0.8 hijos por mujer, la cifra más baja de todo el país. También destacan Baja California, con 1.0, y Querétaro, con 1.1, entre las entidades con menor fecundidad.

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestra que la tasa global de fecundidad cayó a 1.2 hijos por mujer en 2024; la Ciudad de México registra el nivel más bajo del país, con apenas 0.8 hijos por mujer, mientras que la capital también presenta el mayor saldo migratorio negativo entre las entidades.

¿La CDMX está perdiendo población?

La Encuesta Intercensal muestra que la capital enfrenta otro indicador demográfico relevante: el mayor saldo migratorio negativo del país entre 2020 y 2025.

El balance migratorio indica que más personas salieron de la Ciudad de México hacia otras entidades de las que llegaron a vivir a la capital durante ese periodo. En contraste, estados como Nuevo León, Baja California, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo registraron los mayores saldos migratorios positivos.

Así cambió la fecundidad en México... mientras la población envejece

La reducción de la fecundidad es generalizada en el país.

2019: 1.9 hijos por mujer.

1.9 hijos por mujer. 2024: 1.2 hijos por mujer.

La información del INEGI muestra que todas las entidades federativas se encuentran por debajo de dos hijos por mujer, aunque con diferencias regionales importantes.

Además de la disminución de la fecundidad, la Encuesta Intercensal 2025 documenta que México alcanzó una población de 130.39 millones de habitantes

De igual manera, la población mexicana envejeció pues la edad mediana pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025.