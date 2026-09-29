Presentan 20 compromisos a familias buscadoras con policía especial y jueces especializados

. En el marco de la VII Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”. FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó a familias buscadoras 20 compromisos en materia de desaparición de personas, con la Estrategia de la CDMX para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.

Los funcionarios presentaron medidas ante las víctimas indirectas de desaparición:

Crear una nueva agrupación de la Policía de Investigación con 100 nuevos agentes para la búsqueda e investigación de casos de desaparición.

Incorporar 50 nuevos agentes del Ministerio Público y reorganizar la fiscalía especializada en desapariciones.

Sumar 87 nuevas personas buscadoras a la Comisión de Búsqueda para duplicar su capacidad.

Especializar a jueces, juezas y operadores de justicia en casos relacionados con la desaparición de personas.

Crear en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) una instancia de supervisión de protocolos y recepción de quejas.

Incorporar en ese centro atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Fortalecer la participación de las familias y el Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda.

Lanzar una campaña intensiva de difusión y prevención con participación de las familias y recursos específicos.

Establecer convenios con particulares para ampliar la difusión, preservar información relevante y fortalecer el acceso a videograbaciones útiles para las búsquedas e investigaciones.

Reforzar las búsquedas en vida, tanto en casos recientes como de larga data, mediante agrupación de casos, identificación de patrones y revisión de lugares de concentración de personas.

Incorporar análisis de contexto y criminal a las búsquedas e investigaciones y crear equipos interinstitucionales para casos complejos.

Establecer mecanismos de colaboración para obtener información que permita esclarecer el paradero y la suerte de personas desaparecidas.

Crear un inventario único de hallazgos forenses que permita conocer su trazabilidad y estatus de identificación.

Ampliar el intercambio de información nominal y biométrica con hospitales, albergues, centros de atención de adicciones, centros penitenciarios y registros de inhumaciones.

Presentar informes periódicos sobre búsqueda e investigación que permitan distinguir los casos con vinculación criminal de aquellos asociados con otros fenómenos sociales.

Mantener actualizados y vinculados los sistemas locales de información sobre desaparición con los registros nacionales.

Fortalecer la coordinación de la asesoría jurídica para víctimas.

Crear una bolsa de trabajo para familiares de personas desaparecidas.

Reconocer a las familias y personas buscadoras como grupo de atención prioritaria en el Sistema de Cuidados y en programas de vivienda, educación, deporte y cultura.

Concretar nuevos acuerdos dentro del Gabinete Metropolitano para dar seguimiento a casos, compartir bases de datos e información genética entre entidades y realizar búsquedas por patrones en zonas estratégicas.