Proponen reconocer como violencia la difusión de peleas escolares en redes

Las causas del bullying o acoso escolar pueden residir en los modelos educativos que son un referente para los niños FOTO JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM (MORELIA, MICHOACÁN, 27JUNIO2014. Las causas del bullying o acoso escolar pueden residir en los modelos educativos que son un referente para los niños, en la familia y/o en la escuela. FOTO JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM/Juan José Estrada Serafín)

Una pelea entre estudiantes puede durar apenas unos minutos, pero cuando es grabada y difundida en redes sociales puede llegar a cientos o miles de personas y prolongar el daño para quienes participaron.

Ante este fenómeno, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, propuso reconocer en la legislación la explotación digital de la violencia escolar, con el objetivo de frenar la difusión de riñas entre estudiantes con fines de popularidad o para conseguir seguidores.

La legisladora del Partido Verde planteó reformar la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para incorporar esta conducta como una modalidad específica de violencia, incluso cuando se trate de un solo hecho y no exista una relación previa de dominación entre los estudiantes.

“Una agresión entre estudiantes no puede convertirse en contenido para conseguir likes. Cuando una pelea se graba y se utiliza para ganar seguidores o popularidad, estamos frente a una conducta que también debe ser atendida”, señaló.

No habrá cárcel ni multas

La propuesta no contempla crear nuevos delitos ni imponer penas de cárcel o multas a los estudiantes.

En cambio, plantea medidas de carácter educativo y restaurativo, orientadas a generar conciencia sobre las consecuencias de la violencia, el daño que puede provocar su difusión, el respeto a la dignidad de las personas y el uso responsable de las tecnologías.

Peralta señaló que las redes sociales han cambiado el alcance de una agresión escolar, pues una sola pelea puede ser grabada y difundida masivamente sin necesidad de que exista una conducta reiterada.

“Actualmente podemos tener una sola pelea, una sola grabación y una sola publicación que llegue a cientos o miles de personas. No tenemos que esperar a que la conducta se repita para intervenir”, explicó.

Grabar para pedir ayuda no será explotación digital

La propuesta también establece excepciones para evitar que la medida termine afectando a quienes registran una agresión con el propósito de pedir ayuda o denunciarla.

De acuerdo con Peralta, grabar una agresión no será considerado por sí mismo explotación digital cuando el material sea utilizado para solicitar auxilio, denunciar los hechos, informar a familiares o autoridades, aportar elementos para una investigación o proteger a las personas involucradas.

“No queremos criminalizar a niñas, niños y adolescentes. Queremos que entiendan que compartir una pelea para conseguir seguidores no es una conducta neutral y que difundir una agresión puede aumentar y prolongar el daño”, sostuvo.

La iniciativa busca así diferenciar entre el uso de una grabación como herramienta para pedir ayuda o documentar una agresión y su utilización como contenido para obtener atención, seguidores o popularidad en redes sociales.