¿Qué pasó en el Bachilleres 3? Reporte al momento de la toma del plantel en Iztacalco (Graciela López Herrera)

Durante la tarde del martes 29 de septiembre estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco” se manifestaron fuera de la instalaciones para denunciar ciertas situaciones que se viven en la institución.

Asimismo, realizaron un bloqueo en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, impidiendo el tráfico vehicular y del Metrobús Línea 5 con dirección a Río de los Remedios, al momento el camino ya se encuentra libre.

¿Qué están denunciado las y los estudiantes del Bacho 3?

El movimiento estudiantil encabezado por estudiantes, activistas y familiares busca que las autoridades correspondientes abran una mesa de diálogo para resolver los presuntos casos de abuso sexual, además de trabajar en de la presencia de plagas de chinches, cucarachas y ratas en el plantel.

De acuerdo con testimonios de las y los alumnos, el director del plantel, Víctor Hugo Chávez Vivaldo, tenía conocimiento de las denuncias hacia los profesores y aún así les permitió seguir dando cátedra en la institución.

En la entrada principal se colocaron lonas con la cara de los presuntos agresores sexuales. Hasta el momento, se han reportado al menos 5 casos de acoso sexual y 1 caso de violación a través testimonios anónimos de mujeres.

¿Quién es el colectivo que acompaña el movimiento?

Durante la manifestación el colectivo feminista La Tonantzin acudieron al plantel para apoyar a las y los alumnos; ellas son una organización social en la Ciudad de México que se dedica a realizar protestas, acompañamientos y exigencia de justicia ente casos de violencia de género. feminicidios y abusos.

Han participando en protestas en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en los Juzgados Orales de Sullivan, además de casos mediáticos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Las instalaciones del plantel se encuentran tomadas?

Sí, actualmente las instalaciones se encuentran retenidas por alumnas y alumnos, teniendo como consecuencia la suspensión de clases y trámites administrativos. Tampoco existe una fecha exacta sobre la entrega de las instalaciones.

Autoridades educativas no han emitido ningún comunicad sobre la problemática por lo que es incierta la situación actual y futura del plantel.

Asimismo, esta no es la primera vez que el Colegio de Bachilleres 3 se encuentra en una situación de violencia hacia las mujeres, en 2021 también se tomaron las instalaciones por la inseguridad y violencia.