Universitarios participan en jornada de limpieza para recuperar espacios públicos en Ecatepec

Jóvenes universitarios participaron en una jornada simultánea de limpieza en parques y espacios públicos de Ecatepec, como parte del programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las áreas comunes del municipio.

Las actividades se realizaron el sábado 26 de septiembre y contaron con la participación de estudiantes universitarios, quienes realizaron diferentes labores de limpieza y recuperación de espacios públicos.

Durante la jornada, los jóvenes trabajaron en equipo para rehabilitar áreas verdes, retirar residuos y mejorar las condiciones de parques utilizados por habitantes de diferentes comunidades del municipio.Entre las actividades realizadas estuvieron el retiro de basura y desechos, así como trabajos de limpieza en zonas verdes y espacios destinados a la convivencia de las familias.

La jornada buscó también promover entre los estudiantes una mayor participación en acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento de los espacios públicos. De acuerdo con el gobierno municipal, este tipo de actividades permiten que los jóvenes se involucren directamente en las necesidades de sus comunidades y participen en acciones que beneficien a la población.

El programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar” busca vincular a estudiantes con diferentes actividades sociales y comunitarias, mediante acciones que contribuyan al bienestar colectivo. Durante la jornada, los participantes realizaron las labores de manera conjunta, con el propósito de recuperar áreas que son utilizadas diariamente por niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

La limpieza de los espacios públicos también representa una acción para mejorar las condiciones de las áreas verdes y fomentar su uso por parte de las familias. El Gobierno de Ecatepec, encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, señaló que continuará impulsando actividades que involucren a la juventud en acciones comunitarias.

La administración municipal destacó que la participación de los universitarios permite fortalecer la relación entre los jóvenes y las comunidades donde viven, además de promover una mayor responsabilidad en el cuidado de los espacios compartidos. Durante la jornada se hizo énfasis en la importancia de mantener limpios los parques y evitar que estos lugares se conviertan en puntos de acumulación de basura.

También se busca que las áreas recuperadas puedan ser aprovechadas nuevamente por los habitantes para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar. Las acciones forman parte de los trabajos que se realizan en el municipio para mejorar las condiciones de los espacios públicos y fomentar la participación ciudadana.

Con la participación de los estudiantes, las autoridades municipales buscan que los jóvenes tengan un papel activo en actividades que contribuyan al bienestar de Ecatepec. El programa contempla continuar con acciones en distintos puntos del municipio, donde los universitarios podrán participar en labores de limpieza, recuperación y cuidado de espacios públicos.

La jornada del 26 de septiembre permitió que estudiantes y autoridades trabajaran de manera conjunta en el mejoramiento de áreas verdes y parques, mientras se promovió entre los participantes la importancia de mantener una ciudad limpia y cuidar el medio ambiente. Las autoridades municipales señalaron que la participación de la juventud será un elemento importante para continuar con acciones comunitarias y fortalecer el cuidado de los espacios que utilizan diariamente los habitantes de Ecatepec.