¿Ya abrieron Avenida Central? Reportan bloqueo a la altura del Metro Río de los Remedios por desaparición de Jazmín

Boletín de búsqueda de Jazmín Adriana. Su desaparición ha causado que amigos y familiares bloquearan Avenida Central exigiendo avances en la investigación. (Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/Facebook)

Familiares y personas cercanas a Jazmín realizaron un bloqueo sobre Avenida Central para exigir avances en su búsqueda, por lo que la movilización ya provocó afectaciones viales en los límites entre Ecatepec y Nezahualcóyotl.

¿Ya abrieron y por qué bloquearon Avenida Central?

El bloqueo se debe a la desaparición de Jazmín Adriana Méndez Contreras, lo que ha ocasionado que familiares y personas cercanas a ella hayan bloqueado la vialidad, mientras exigen a las autoridades avances en las investigaciones para localizarla. El cierre ocasionó complicaciones para los automovilistas y usuarios del transporte público que circulaban por la zona.

Ahora mismo no existe información sobre una apertura o que haya terminado el bloqueo por parte de los familiares y amigos de Jazmín, pues exigen avances de las autoridades en la investigación de su caso de desaparición.

¿Qué se sabe de la desaparición de Jazmín?

Con información de N+, lo que se sabe gracias a una entrevista hecha a la hija mayor de Jazmín, de 20 años de edad, es que su madre lleva desde el día domingo desaparecida, esto luego de tener que encontrarse durante la mañana alrededor de las 10:00 horas con una expareja con motivo de recoger una cantidad de dinero que le debía. Luego del encuentro, ya no se supo más de ella.

La hija de Jazmín, del mismo nombre de su madre, ha dado declaraciones acerca de los detalles de la desaparición. En sus declaraciones, explica que su madre habría quedado de verse con su expareja en metro Patriotismo o Tacubaya, ya que eran las estaciones que frecuentaban.

Del mismo modo, habría llamado a su madre a las 13:00 horas, sin respuesta, para después recordar que le dijo que estaría de regreso entre las 14:00 y las 15:00 horas. Por esa razón, la hija comenzó a hacerle llamadas telefónicas, las cuales lograban entrar al celular, pero no eran respondidas.

A partir de esto, los familiares comenzaron a buscar por su cuenta, localizando la ubicación de GPS del celular de Jazmín Adriana cerca de la vivienda de su expareja en Chalco. Asimismo, su hija Jazmín ha tenido que hacerse cargo de su hermana menor de dos años.