Ley de Cuidados de CDMX requiere modificar más de 26 ordenamientos, informa MC

Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso CDMX

A unos meses de la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, desde el Congreso de la local la bancada naranja busca armonizar las leyes capitalinas con dicha ley para establecer mayor claridad las obligaciones que tendrán las dependencias involucradas en su aplicación.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, informó que serán necesarios cambios en más de 26 ordenamientos jurídicos para que la nueva legislación pueda aplicarse de manera integral en la Ciudad de México.

“Hoy empezamos por los primeros que son fundamentales, porque tienen que ver con el funcionamiento del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México”, sostuvo.

Por lo anterior, presentó dos iniciativas, la primera iniciativa plantea modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y Orgánica de Alcaldías, mientras que la segunda propone reformar el artículo 56 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.

De acuerdo con Roy Torres, el objetivo es que las secretarías y dependencias que forman parte del Gobierno capitalino tengan definidas sus responsabilidades y facultades en materia de cuidados, de acuerdo con lo establecido en la nueva ley.

El emecista recordó que el Congreso local aprobó hace unos meses la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, después de un proceso legislativo en el que participaron las distintas fuerzas políticas.

Explicó que uno de los elementos centrales de esa legislación fue la integración de una Junta del Sistema de Cuidados, en la que participan las dependencias relacionadas con las políticas públicas de cuidados.

Sin embargo, señaló que para que esa estructura pueda operar será necesario modificar otros ordenamientos y precisar las atribuciones de cada dependencia.

“Uno de los grandes aciertos que logramos con la Ley del Sistema de Cuidados fue integrar la Junta del Sistema y todas las dependencias que tienen que ver con la responsabilidad de cuidados en esta ciudad, integrarlas no sólo en las juntas, sino establecer sus obligaciones y facultades para atender esta ley”, afirmó.

Buscan actualizar conceptos sobre cuidados

La segunda iniciativa plantea modificar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías para incorporar los avances relacionados con las definiciones y conceptos en materia de cuidados, explicó el coordinador de MC.

El legislador adelantó que estas iniciativas son el inicio de una serie de propuestas que su bancada pretende llevar al Congreso durante los próximos meses para completar las modificaciones legales necesarias.

“Con estos tres ordenamientos damos paso a una serie de iniciativas que vamos a presentar en los próximos meses para cubrir todas las modificaciones legales que se requieren en la normatividad de la Ciudad de México”, anunció.

Las iniciativas fueron turnadas para su análisis a las comisiones correspondientes, la primera será revisada por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública Local; la segunda, por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Derechos Humanos.

Ambas propuestas deberán contar además con la opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales antes de avanzar hacia su dictaminación.