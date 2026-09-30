Invitan en Huixquilucan a participar como observador electoral en el proceso 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la ciudadanía de Huixquilucan a participar como observadora u observador electoral durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, con el objetivo de que las personas interesadas puedan conocer y dar seguimiento a las diferentes actividades que se desarrollan antes y durante las elecciones.

La convocatoria para presentar solicitudes estará abierta del 10 de septiembre de 2026 al 10 de mayo de 2027, de acuerdo con el INE. El registro puede realizarse en línea o de manera presencial en las oficinas electorales correspondientes.

La observación electoral es un derecho de la ciudadanía mexicana que permite presenciar los actos relacionados con la preparación y desarrollo del proceso electoral, así como las actividades que se realizan durante la Jornada Electoral. Las personas que sean acreditadas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la legislación electoral y recibir la capacitación correspondiente. En el caso de Huixquilucan, la información difundida invita a las personas interesadas a acercarse a la Junta Local o Distrital del INE más cercana. El material señala como referencia una oficina ubicada en 16 de Septiembre número 4, colonia Barrio San Miguel, código postal 52760, Huixquilucan.

También proporciona datos de contacto para quienes necesiten orientación sobre el proceso de registro y los requisitos para obtener la acreditación como observadora u observador electoral. La convocatoria establece que las personas interesadas pueden realizar su solicitud de manera individual o mediante una organización. También existe la posibilidad de hacer el registro a través del Portal de Observación Electoral del INE.

Entre los requisitos generales se encuentra ser ciudadana o ciudadano mexicano y encontrarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Además, las personas solicitantes deberán manifestar que desarrollarán sus actividades bajo principios como imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Otro de los pasos importantes es realizar la capacitación correspondiente. El INE informó que los cursos podrán llevarse a cabo de manera presencial o a distancia, dependiendo de la modalidad disponible para cada participante.

Las personas que sean acreditadas podrán observar diferentes etapas del proceso electoral y, conforme a los lineamientos correspondientes, también podrán dar seguimiento a modalidades de votación como el Voto Anticipado, el Voto de las Personas en Prisión Preventiva y el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. El calendario difundido por el INE establece que las capacitaciones presenciales y a distancia comenzarán el 1 de noviembre de 2026 y concluirán el 17 de mayo de 2027. En el caso de las capacitaciones impartidas por organizaciones, el periodo será del 1 de noviembre de 2026 al 31 de mayo de 2027. La capacitación virtual estará disponible del 1 de enero al 31 de mayo de 2027.

La acreditación y expedición de gafetes y constancias se realizará del 1 de noviembre de 2026 al 5 de junio de 2027, de acuerdo con el calendario del Instituto. El Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre de 2026 y la Jornada Electoral está programada para el 6 de junio de 2027. Durante este proceso se renovarán las 500 diputaciones federales, además de las elecciones locales que se desarrollen de manera concurrente en las entidades del país.

En este contexto, el INE señaló que la observación electoral permite a la ciudadanía conocer directamente cómo se desarrollan las diferentes etapas de las elecciones. Las personas interesadas en participar en Huixquilucan tienen hasta el 10 de mayo de 2027 para presentar su solicitud y comenzar el proceso de acreditación como observadoras u observadores electorales.