Morena rechaza propuesta para atender a madres buscadoras

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se reunió con las madres buscadoras que acampan en la FGR. (Alcaldía Cuauht)

Morena y el Partido del Trabajo (PT) votaron en contra de un punto de acuerdo presentado en el Congreso de la Ciudad de México con el que se solicitaba la atención inmediata a las madres buscadoras que mantienen un plantón frente a la Fiscalía General de la República (FGR).

La propuesta buscaba solicitar a las autoridades la instalación de una mesa interinstitucional para atender las demandas de las familias y dar seguimiento a sus casos y carpetas de investigación.

El punto de acuerdo, presentado por la diputada Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, contó con el respaldo del PAN y Movimiento Ciudadano, cuyos integrantes se suscribieron a la propuesta, pero finalmente fue desechado con los votos en contra.

Desde tribuna, Larios cuestionó la decisión y sostuvo que las madres y familiares que participan en el plantón no están solicitando un beneficio extraordinario, sino atención institucional y seguimiento a sus casos.

“Más de 50 madres y familiares buscadores tuvieron que recurrir incluso al amparo ante la falta de atención institucional”, señaló la legisladora.

De acuerdo con la priista, el punto de acuerdo planteaba establecer una ruta de coordinación entre distintas autoridades para escuchar a las familias, atender sus demandas y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus seres queridos.

La diputada afirmó que las familias buscadoras llevan años exigiendo a las autoridades avances en las diligencias de sus carpetas de investigación y acusó que continúan enfrentando omisiones institucionales.

La priista también sostuvo que las madres buscadoras cuentan con derechos reconocidos tanto en la legislación nacional como en instrumentos internacionales, por lo que consideró que su atención no debería estar sujeta a decisiones políticas o mayorías legislativas.

Recordó que el plantón frente a la FGR lleva 20 días y está integrado por madres y familiares que buscan a personas desaparecidas.

La coordinadora del PRI calificó como “injustificable” el voto de Morena y PT contra la propuesta y cuestionó que no se haya respaldado una ruta institucional para atender a las familias.

“Las madres buscadoras no están pidiendo un favor. Están exigiendo derechos y el cumplimiento de obligaciones”, afirmó.