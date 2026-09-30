Suspenden audiencia del asesino de alumno del CCH Sur por problemas de salud

Detenido Lex Ashton "N". (FGJCDMX)

La audiencia intermedia de Lex Ashton “N”, el hombre que asesinó a un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, fue suspendida debido a que este sujeto presentó problemas de salud.

En esta parte del proceso penal, el Ministerio Público expondría datos de prueba para fortalecer su culpabilidad por el homicidio; en tanto, la defensa de Lex Ashton “N” presentaría un dictamen en el que presuntamente se demostraría que este hombre tiene afectaciones mentales.

La defensa de Lex Ashton “N”, David Retes, informó que su madre fue quien notificó del traslado de su hijo al hospital. Según el abogado, el joven de 20 años se comunicó durante la madrugada del 30 de septiembre para comunicarle que sería llevado a recibir atención médica.

Cuando la audiencia estaba por iniciar en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Ministerio Público y la defensa privada de Lex Ashton “N” estaba lista para iniciar la etapa intermedia, en espera de que el joven fuera ingresado al área de seguridad de la sala, sin embargo, tras 45 minutos de espera no se presentó.

El equipo de juristas no recibió detalles de estado de salud del imputado.

Por lo tanto, su audiencia fue pospuesta para el próximo 22 de octubre.

El ataque

La tarde del 25 de septiembre del 2025, Jesús, de 16 años de edad fue asesinado tras ser apuñalado por Lex Ashton “N”, con un arma blanca dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, ubicado en el Boulevard Catarata, de la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Coyoacán.

Asimismo, un trabajador de la institución, de 65 años, resultó lesionado cuando intentó detener al presunto criminal.

Luego de la agresión, el atacante, llamado Ashton “N”, de 19 años que portaba una capucha de un personaje fantasmal, fue perseguido por personal y estudiantes; en ese momento, se arrojó de un edificio del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este sujeto cayó encima de un andamio y se fracturó las piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron el lugar, autoridades del plantel les negaron el acceso, bajo el argumento de que la escuela es un sitio autónomo.

Al momento de la agresión, Ashton “N”, que vestía ropa de color negro, acorraló a la víctima, que portaba prendas de color azul, le lanzó varios insultos y la persiguió hasta lastimarla y asesinarla.

Una vez que el Ashton quedó tirado tras su desplome, personal de la escuela intentó auxiliarlo, aunque las graves lesiones le impedían moverse.

Según testigos, Jesús se encontraba sentado en el suelo con su novia mientras comía frituras. Ahí Ashton, que ocultaba su rostro con la capucha de payaso, insultó al joven, lo golpeó y de entre sus ropas sacó un cuchillo y lo apuñaló dos veces en el abdomen.

“Hijo de tu pata madre”, le decía a la víctima.

Aparentemente, su novia pidió auxilio, por lo que Ashton también intentó agredirla, pero ella escapó. Fue cuando un trabajador de intendencia intentó detener al posible criminal, pero también fue atacado.

Al verse acorralado, Ashton corrió hacia el edificio IM, se lanzó al vacío y se fracturó las piernas. Según versiones, la abogada del plantel intentó llevarlo hacia el servicio médico, a pesar de las peticiones de los presentes para que fuera llevado al Ministerio Público.

Una vez que el sujeto estaba en la ambulancia, las personas intentaron agredirlo.