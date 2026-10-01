Atizapán abre convocatoria para incorporarse al Ejército Mexicano mediante reclutamiento 2026

Invitan a integrarse al Ejército Mexicano mediante reclutamiento 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Gobierno de Atizapán, invitó a las y los jóvenes interesados en formar parte del Ejército Mexicano a participar en el proceso de reclutamiento 2026.

La convocatoria está dirigida a personas que tengan vocación de servicio, disciplina y compromiso para servir al país. Como parte de la invitación, se informó que existen oportunidades para integrarse al Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. De acuerdo con la información de la convocatoria, uno de los principales requisitos para quienes deseen participar es ser mexicanos por nacimiento y tener entre 18 y 29 años de edad.

También se establece una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y de 1.56 metros para mujeres. Además, los aspirantes deberán contar con un índice de masa corporal de entre 18.5 y 25.0. Entre los requisitos también se encuentra haber concluido como mínimo la educación secundaria, no contar con antecedentes penales y no tener tatuajes. Los interesados deberán aprobar diferentes evaluaciones, entre ellas pruebas médicas, psicológicas y toxicológicas.

La documentación solicitada para iniciar el proceso incluye acta de nacimiento reciente, CURP, credencial para votar vigente, cartilla del Servicio Militar Nacional, comprobante de domicilio y certificado de estudios. También se solicita presentar RFC y e.firma, así como documentos relacionados con los antecedentes no penales, de acuerdo con la información difundida en la convocatoria.

La invitación señala que las personas que sean seleccionadas podrán contar con diferentes beneficios como parte de su incorporación a las Fuerzas Armadas. Entre ellos se menciona un sueldo seguro y estable, servicio médico integral, educación y desarrollo profesional. Asimismo, se contemplan alojamiento y alimentación, seguro de vida, prestaciones de ley, crédito hipotecario y fondo de ahorro.

La convocatoria destaca que incorporarse al Ejército Mexicano representa una oportunidad para quienes tienen interés en desarrollar una carrera dentro de las instituciones de seguridad y defensa del país. El proceso de reclutamiento se realizará en la 22/a. Zona Militar, ubicada en Santa María Rayón, Estado de México, lugar señalado en la información difundida para las personas interesadas.

Para obtener mayores informes, la convocatoria proporciona el número telefónico 717 132 8022, extensión 1031, donde los aspirantes podrán solicitar información relacionada con el proceso. La Sedena también invita a la ciudadanía a conocer más sobre las Fuerzas Armadas a través de sus redes sociales oficiales.

Con esta convocatoria, las autoridades hacen un llamado a las personas que cumplan con los requisitos y tengan interés en formar parte del Ejército Mexicano a preparar su documentación y acudir al lugar de reclutamiento para conocer los pasos que deberán seguir. La invitación se realiza bajo los valores de disciplina, honor, lealtad y patriotismo, principios que forman parte del mensaje utilizado para promover el reclutamiento 2026.

Las personas interesadas deberán considerar que, además de presentar la documentación solicitada, tendrán que cumplir con las condiciones establecidas y aprobar las evaluaciones correspondientes para continuar con su proceso de incorporación.De esta manera, la convocatoria busca acercar a jóvenes del Estado de México y otras personas interesadas a una opción de desarrollo profesional dentro de las instituciones militares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.