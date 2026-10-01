Entregan “Tarjeta Violeta” a mil mujeres cuidadoras de Cuauhtémoc

Programa Entrega de "Tarjeta Violeta" en Cuauhtémoc. (Especial)

Mil mujeres cuidadoras recibieron la segunda ministración de la Tarjeta Violeta 2026, programa social dirigido a reconocer y respaldar a quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores, familiares con discapacidad o personas con alguna enfermedad en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para este año, la administración local destinó 15 millones de pesos para apoyar a mil mujeres cuidadoras, con el objetivo de contribuir a su economía y reconocer una labor que, en muchos casos, limita sus posibilidades de generar ingresos propios mientras sostienen tareas esenciales dentro de sus familias.

Durante la entrega, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que el trabajo de cuidados no debe recaer únicamente en las familias ni ser una responsabilidad asumida en solitario por las mujeres.

“Nosotras vamos a seguir trabajando para que ninguna mujer que dedique su vida para cuidar lo haga sintiéndose sola. Porque cuidar a quienes nos han cuidado toda la vida no debería ser solamente una responsabilidad familiar, también tiene que ser una responsabilidad pública. Y eso estamos construyendo en Cuauhtémoc”, afirmó.

Actualmente, Cuauhtémoc cuenta con más de 535 Puntos Violeta, con personas capacitadas para brindar apoyo ante situaciones de riesgo, así como Reacción Violeta, una unidad móvil que acerca atención de abogadas y psicólogas directamente a las 33 colonias de la alcaldía.