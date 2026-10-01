Ecatepec invita a habitantes a consultar vacantes en su Bolsa de Empleo

El Gobierno de Ecatepec invitó a las personas que se encuentran en búsqueda de empleo a acudir a la Bolsa de Empleo municipal, donde podrán conocer diferentes oportunidades laborales de acuerdo con su perfil.

A través de una publicación dirigida a la ciudadanía, el Ayuntamiento señaló que las personas interesadas pueden acudir con su currículum vitae (CV) para conocer las vacantes disponibles y tener acceso a distintas opciones de trabajo.

La Bolsa de Empleo se presenta como un espacio para acercar a los habitantes de Ecatepec con empresas que cuentan con oportunidades laborales para diferentes perfiles. De acuerdo con la información difundida, existe variedad de empresas y diferentes tipos de vacantes para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. El trámite para acudir a este servicio es sencillo, rápido y gratuito, por lo que las personas interesadas únicamente deben presentarse con su currículum para recibir información sobre las opciones disponibles.

La atención se brinda de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, por lo que los habitantes interesados deberán acudir dentro de este periodo para consultar las vacantes. La oficina se encuentra ubicada en la Plaza Comercial Catedral, en la planta baja, sobre Emilio Carranza número 19, en San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos.

La invitación está dirigida a personas que actualmente buscan una oportunidad laboral y que desean conocer diferentes opciones de acuerdo con sus conocimientos, experiencia y perfil profesional. Uno de los puntos que destaca la convocatoria es la posibilidad de encontrar vacantes para distintos perfiles, además de tener contacto con una variedad de empresas que participan en la oferta laboral.

Ecatepec invita a habitantes a consultar vacantes en su Bolsa de Empleo

Para las personas que no puedan acudir inmediatamente o que requieran información antes de presentarse, el Gobierno de Ecatepec puso a disposición el número telefónico 55 91 54 69 40, donde pueden solicitar informes relacionados con el servicio. La búsqueda de empleo puede representar un reto para muchas personas, principalmente cuando no se cuenta con información sobre las empresas que tienen vacantes disponibles. Por ello, este tipo de espacios buscan facilitar el acercamiento entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren personal.

El Ayuntamiento hizo un llamado a los habitantes interesados para aprovechar las opciones disponibles y acudir con su currículum vitae, documento que permitirá conocer la experiencia y preparación de cada persona para identificar las vacantes que correspondan con su perfil. La Bolsa de Empleo municipal también puede ser una alternativa para quienes recientemente terminaron sus estudios o para personas que buscan una nueva oportunidad laboral, ya que la convocatoria señala que existen vacantes para distintos perfiles.

Las personas interesadas deberán considerar que las oportunidades laborales pueden variar dependiendo de las empresas participantes y de las vacantes disponibles al momento de acudir. Por ello, el Gobierno de Ecatepec recomendó a los habitantes acercarse directamente a la Bolsa de Empleo para conocer las opciones vigentes y recibir información sobre los puestos que puedan estar disponibles.

Con esta invitación, el Ayuntamiento busca acercar a la población a diferentes alternativas laborales y facilitar el acceso a información sobre empresas que cuentan con oportunidades de trabajo. Los interesados pueden acudir de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, a la Plaza Comercial Catedral, planta baja, ubicada en Emilio Carranza 19, San Cristóbal Centro, llevando su currículum vitae.