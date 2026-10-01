Tlalnepantla mantiene operativo de atención por lluvias y encharcamientos

Ante las lluvias registradas durante la tarde de este día, el Gobierno de Tlalnepantla informó que mantiene labores de atención y respuesta en diferentes zonas del municipio donde se presentan encharcamientos e inundaciones.

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, las autoridades municipales señalaron que los trabajos se realizan de manera coordinada para atender los reportes que puedan surgir debido a las condiciones climatológicas

En estas labores participan elementos de Protección Civil y Bomberos, el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) y la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, quienes permanecen atentos a las condiciones que se presentan en diferentes puntos de Tlalnepantla. De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, el personal de estas áreas trabaja de manera coordinada para responder a los reportes de la población y brindar atención en los lugares donde se registren afectaciones por las precipitaciones.

Las lluvias pueden generar acumulación de agua en calles y avenidas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia para atender los puntos donde se presenten encharcamientos o inundaciones.El gobierno municipal también hizo un llamado a la población para contribuir a evitar mayores afectaciones durante la temporada de lluvias. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar tirar basura en calles y coladeras. Las autoridades señalaron que mantener libres las coladeras es una acción importante para permitir que el agua pueda circular y reducir la acumulación de residuos que puedan obstruir los sistemas de drenaje.

Además, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Gobierno de Tlalnepantla, principalmente ante posibles cambios en las condiciones del clima o nuevos reportes relacionados con las lluvias. Como parte de las acciones de atención, las autoridades pusieron a disposición de la población diferentes números telefónicos para realizar reportes o solicitar apoyo en caso de alguna emergencia.

Para comunicarse con C4 Poniente, la ciudadanía puede llamar al 55 5366 4444. En caso de requerir atención de Protección Civil y Bomberos, se encuentra disponible el número 55 5565 3638. Asimismo, el OPDM puso a disposición de la población el teléfono 55 5321 0840 para atender los reportes correspondientes.

El gobierno municipal reiteró que las áreas encargadas de la atención se mantienen pendientes de las condiciones que se presentan en el territorio y de los reportes realizados por los habitantes. Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar precauciones durante las lluvias y evitar realizar acciones que puedan incrementar el riesgo de inundaciones, como arrojar basura en la vía pública.

También pidieron a los habitantes mantenerse atentos a la información oficial y utilizar los números de emergencia en caso de requerir asistencia. Las precipitaciones registradas durante la tarde llevaron al municipio a mantener activos los trabajos de atención en las zonas donde se reportaron encharcamientos e inundaciones, con la participación de distintas áreas municipales.

El Gobierno de Tlalnepantla señaló que continuará con las labores de respuesta y atención mientras se mantengan las condiciones de lluvia, con el objetivo de atender los reportes ciudadanos que se generen en el municipio. Finalmente, las autoridades recordaron a la población que la prevención y la participación ciudadana también son importantes para reducir las afectaciones durante las precipitaciones, por lo que reiteraron el llamado a no tirar basura en calles y coladeras y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.