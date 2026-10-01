Capturan a “El Ojos y General”, coordina la venta de droga en BJ, MH y ÁO

Detenidos Alexis “N”, alias “El Ojos y General”, Sandra Josefina “N" ; Julio César “N”; Erick Emmanuell “N”, Brayan “N”; y María Alicia “N", Cristian “N” y Javier Samuel “N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Alexis “N”, alias “El Ojos y General”, identificado como líder de la célula delictiva, quien presuntamente coordinaba a sus colaboradores para la venta y distribución de droga en puntos estratégicos de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

También fueron detenidos Sandra Josefina “N”, de 38 años de edad, pareja sentimental de “El Ojos”; Julio César “N”; Erick Emmanuell “N”, de 32 años de edad; Brayan “N”; y María Alicia “N”, de 31 años de edad.

De igual forma, en flagrancia fueron detenidos Cristian “N”, de 28 años de edad, y Javier Samuel “N”, de 21 años de edad.

Para su captura, se desplegaron cates, el primero en una habitación de un hotel ubicado en avenida Revolución, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, donde fueron aseguradas 117 dosis de cocaína, 150 dosis y 250 gramos de marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres equipos telefónicos.

De manera simultánea, en una habitación aledaña del mismo inmueble fueron aseguradas 99 dosis de cocaína y 96 dosis de marihuana.

En una tercera intervención, fue ejecutada una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Barranquilla, colonia Daniel Garza al Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron aseguradas 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel, así como 74 dosis de metanfetamina.

De manera paralela, en calles de la colonia Tacubaya, en la misma alcaldía, los oficiales detuvieron en flagrancia a dos hombres, que portaban 200 dosis de piedra, 18 dosis de metanfetamina y 41 dosis de marihuana.