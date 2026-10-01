Detienen a “El Cangreburguer”, aliado de “El Seven” de La Familia Michoacana

Detenido Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”.

Este presunto criminal sería colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como líder de una facción de “La Familia Michoacana”, grupo delictivo con presencia en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, además de municipios colindantes del Estado de México y Morelos.

“El Cangreburguer” tiene que ver con las investigaciones desarrolladas en torno a este grupo, relacionadas con delitos de extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

En el caso de Uriel “N”, las líneas de investigación apuntan a su probable participación en actividades de extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta. Asimismo, es investigado por un homicidio cometido en 2026.

A partir de esa información, el cruce de información digital y técnica, junto con otras labores de la Policía de Investigación (PDI), se estableció su identidad y presencia tanto en el Estado de México como en la zona sur de la Ciudad de México.

Tras su detención, Uriel “N” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes.

“El Seven” y su facción de la FM

“El Seven” fue detenido en enero del 2026 y en el pasado, este sujeto fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuando intentó un asesinato en septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta.

Ese día agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

El 27 de octubre de 2021, mediante procedimiento abreviado, el juez impuso una pena de cinco años de prisión y concedió el beneficio de la suspensión condicional --- salida alterna al juicio oral en el sistema penal acusatorio, donde el imputado acuerda cumplir condiciones impuestas por un juez de control y reparar el daño a la víctima para detener el proceso penal y evitar una sentencia definitiva ---.

“El Seven” estuvo sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.

Ante el incumplimiento de dichas obligaciones procesales, se revocó el beneficio. Al no existir respuesta de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.