PT va por módulos permanentes para atender acoso y violencia contra mujeres en Cetrams

Cetram Indios Verdes Cetram Indios Verdes (La Crónica de Hoy)

El diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México, propuso que se instalaran módulos permanentes de primer contacto para mujeres que enfrenten acoso, violencia sexual u otras agresiones durante sus traslados en los Centros de Transferencia Modal (Cetrams).

La iniciativa plantea que cada Cetram cuente con al menos un espacio visible, accesible y debidamente señalizado, donde las mujeres puedan solicitar ayuda, recibir orientación y ser canalizadas a las autoridades correspondientes sin tener que identificar primero qué institución está a cargo del lugar.

Al presentar la iniciativa, el legislador detalló que de acuerdo con un estudio realizado en 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en tres Cetrams, el que 69.5 por ciento de las mujeres encuestadas señaló sentirse insegura o muy insegura al transitar por estos espacios; dicha cifra corresponde a las participantes de ese estudio en aquel momento; no es una medición de la situación actual de todos los paraderos.

“Si una mujer sufre acoso mientras hace un transbordo, debe poder encontrar un lugar claramente identificado donde pedir apoyo. No tendría que averiguar qué institución administra cada pasillo para recibir atención”, señaló Villarreal Cantú.

¿Cómo serían los módulos?

El legislador planteó adicionar un artículo a la Ley de Movilidad para establecer que estos módulos sean permanentes y cuenten con señalización adecuada; en ellos se brindaría atención inicial, orientación y acceso a asesoría jurídica, acompañamiento y canalización ante las autoridades competentes.

La iniciativa también contempla que la atención tenga continuidad cuando en un mismo caso intervengan distintas instituciones o medios de transporte, con el objetivo de evitar que las mujeres tengan que reiniciar su proceso de atención al pasar de un servicio a otro.

De manera complementaria, se busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar expresamente estas acciones entre las obligaciones del Sistema de Transporte Público y establecer mecanismos permanentes de primer contacto en los Cetrams.

El legislador recordó que el Gobierno de la Ciudad de México anunció en 2025 la instalación de módulos de atención en algunos de estos centros, pero la propuesta del PT busca que este tipo de espacios dejen de depender de acciones específicas y queden establecidos en la legislación para cada Cetram.

Villarreal Cantú precisó que en caso de aprobarse, la implementación sería progresiva y tendría un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de las reformas.