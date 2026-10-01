MC propone anular elecciones por actos anticipados de campaña; señala figura de “coordinadores”

Elecciones CDMX 2027

Movimiento Ciudadano propuso establecer una nueva causal de nulidad electoral para que puedan anularse las elecciones cuando se acredite la realización generalizada y sistemática de actos anticipados de precampaña o campaña que hayan sido determinantes para el resultado.

La iniciativa, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, plantea reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada Patricia Urriza cuestionó que los tiempos y reglas electorales sean incumplidos mediante actividades de promoción que, a su consideración, se realizan con anticipación a los periodos establecidos.

“Yo no entiendo ya qué tipo de iniciativa tenemos que hacer para que se cumpla la ley, para venir a pedir que se cumpla la ley. Es absolutamente absurdo”, sostuvo.

La legisladora señaló que actualmente la Ciudad de México está llena de carteles, stickers y bardas con nombres de personas que, desde su perspectiva, buscan posicionarse rumbo al próximo proceso electoral.

Afirmó que esta promoción anticipada no sólo afecta la equidad en la contienda, sino que también representa un gasto de recursos que, según su señalamiento, podrían destinarse a otras necesidades de la ciudad.

“Si nosotros empezáramos a frenar estas campañas adelantadas y despilfarrar el dinero de la ciudadanía en la publicidad personalizada, eso sí cambiaría por completo cómo ven los ciudadanos a los políticos de la Ciudad de México”, expresó.

Cuestiona figura de “coordinadores”

La diputada también cuestionó el uso de figuras partidistas como las denominadas “Coordinaciones”, al considerar que mediante ellas se estaría adelantando la definición de candidaturas y, con ello, vulnerando los tiempos previstos en el calendario electoral.

Ejemplificó que en elecciones pasadas, los coordinadores electos, terminaron siendo los candidatos.

Cuadro comparativo entre coordinadores y candidatos

De acuerdo con la iniciativa, los actos anticipados de precampaña son aquellas expresiones realizadas durante el proceso electoral y antes del inicio legal de las precampañas que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una precandidatura.

En tanto, los actos anticipados de campaña comprenden expresiones realizadas fuera del periodo de campañas que impliquen llamados expresos al voto o solicitudes de apoyo para contender.

La propuesta plantea que la nulidad no opere por cualquier acto anticipado, sino cuando se acredite que estas conductas fueron generalizadas, sistemáticas y determinantes para el resultado de la elección.

“Lo que proponemos es que se amplíen las causales para poder anular una elección y cuando se acrediten estos anticipados de campaña y de precampaña se anulen”, señaló.

La emecista sostuvo que, si los partidos y aspirantes no enfrentan una consecuencia electoral por incumplir las reglas, las disposiciones pueden perder efectividad.

“Si los partidos políticos no ven una amenaza real en violar la ley, nunca la van a cumplir”, afirmó.

La iniciativa también argumenta que establecer esta causal permitiría reforzar los principios de legalidad y equidad en la contienda, así como el respeto a las distintas etapas de los procesos electorales.

La diputada sostuvo que la defensa de la democracia debe comenzar por el cumplimiento de las reglas electorales y aseguró que, desde Movimiento Ciudadano, consideran que las elecciones pueden ganarse sin recurrir a actos anticipados o prácticas que vulneren la legislación.