GAM reporta reducción de delitos de alto impacto en dos años de gobierno

El alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso, al informar sobre la estrategia de seguridad

Refuerzan seguridad en la GAM — Al cumplirse 2 años de su administración, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, informó que los resultados en la estrategia de seguridad han sido positivos y aseguró que los delitos de alto impacto han registrado una disminución del 28.03 por ciento entre 2024 y 2026.

En conferencia realizada en la sede de la alcaldía, Lozano Reynoso destacó que los registros pasaron de 2 mil 19 delitos de alto impacto en 2024 a mil 737 en 2025 y mil 435 en 2026. Precisó que las cifras corresponden a carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Entre los delitos que reportó con mayores reducciones mencionó el robo de vehículo con violencia, que pasó de 185 a 61 casos, equivalente a una disminución de 67 por ciento; el homicidio doloso, de 90 a 60 casos, con una reducción de 36.2 por ciento, y el robo a negocio con violencia, de 141 a 93 casos, 34 por ciento menos.

El alcalde comparó el comportamiento de los delitos de alto impacto con administraciones anteriores. Señaló que entre 2015 y 2018 se registraron en promedio 12.7 delitos diarios, mientras que entre 2019 y 2024 el promedio fue de 10.4. Para los primeros dos años de su gobierno, afirmó que el promedio descendió a 4.7 delitos diarios, lo que representa una reducción de 60.6 por ciento.

Homicidios

Janecarlo Lozano resaltó la disminución de homicidios. Expuso que en 2018 se registraron 244 casos, mientras que en 2024 fueron 94, en 2025 sumaron 82 y en 2026 se contabilizaron 60 al corte presentado.

“Cuando hablamos de homicidio, no hablamos simplemente de una cifra o de una estadística. Hablamos de vidas, hablamos de familias”, expresó.

El edil local adjudico los resultados a una estrategia denominada “seguridad con bienestar social”, que considera el fortalecimiento policial, más patrullaje, videovigilancia, inteligencia y coordinación con instituciones locales y federales, además de acciones de recuperación de espacios públicos y atención a las causas de la violencia.

El alcalde reveló que la alcaldía pasó de contar con 15 patrullas al inicio del gobierno a disponer actualmente la mayor cantidad de unidades en la Ciudad de México. Comentó que se edificó un centro de inteligencia y que se incorporaron mil 500 tótems de seguridad y 4 mil 500 cámaras.

Acentuó que en la actualidad existen “cero giros negros” en la demarcación y anunció que antes de concluir este año,se prevé terminar la construcción de 300 kilómetros de senderos de paz, seguridad y esperanza.

Nosotros no escogimos entre combatir el delito o atender las causas. Decidimos trabajar en ambos frentes”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026