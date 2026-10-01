Paro en el CCH Vallejo ¿Por qué protestan los estudiantes y cuándo se reanudarán las actividades? (@cch_vallejo)

El pasado miércoles 30 de septiembre, la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Vallejo, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó una asamblea que dio como resultado un paro académico inmediato.

¿Por qué se fue a paro CCH Vallejo?

De acuerdo a grupos en redes sociales de la comunidad estudiantil de CCH Vallejo, estudiantes convocaron a una asamblea el 30 de septiembre con motivo de la búsqueda de un espacio para la expresión artística de los jóvenes, después de que la institución intentara cancelar el taller de pintura encabezado por el artista Óscar Guzmán.

Durante la asamblea, los estudiantes aseguraron que se había mantenido un diálogo con las autoridades de CCH Vallejo para ocupar dos salones que, de acuerdo a los jóvenes, habían estado vacíos desde hace tres años.

Los estudiantes también agregaron que, ante las pláticas sostenidas con las autoridades, estas desestimaron sus peticiones, argumentando que ya se habían abordado los temas anteriormente, por lo que les sugirieron esperar a abrir una mesa de diálogo nueva.

Cabe mencionar que la protesta estudiantil surge después de que el 22 de septiembre se diera a conocer que CCH Vallejo cancelaría el taller de pintura impartido por Óscar Guzmán como represalia por la elaboración del mural colectivo en solidaridad con Palestina.

Mientras que el 29 de septiembre la institución anunció que el Taller de Dibujo y Pintura continuaría con el artista como profesor.

¿Cuándo se reanudarán las clases en CCH Vallejo?

Ante el anuncio de la toma de las instalaciones, la comunidad informó que sería un paro de 48 horas, por lo que se reanudarían las clases el viernes 2 de octubre. Dicha información ya fue confirmada por las autoridades de CCH Vallejo en un comunicado oficial.

Plantel: CCH Vallejo

CCH Vallejo Estatus: En paro de actividades académicas

En paro de actividades académicas Causa principal: Toma de espacios para la expresión de la comunidad estudiantil

Toma de espacios para la expresión de la comunidad estudiantil Reanudación de clases: Viernes 2 de octubre

Es necesario mencionar que, aunque se haya anunciado la reanudación de clases para este viernes, podrían quedar canceladas por las marchas del 2 de octubre; se recomienda seguir los canales oficiales de la institución.