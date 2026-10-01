Tras explosión, presidenta del Congreso CDMX acude a Edificio Juárez

Olivia Garza acude al Edificio Juárez del Congreso local

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, acudió esta mañana al Edificio Juárez, ubicado en Avenida Juárez número 60, para conocer directamente la situación del inmueble tras la explosión registrada durante la mañana de este jueves.

La legisladora informó que no se reportaron personas lesionadas y solicitará toda la información técnica para conocer las causas del incidente, las afectaciones que sufrió el inmueble y las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones.

Garza indicó que el Congreso esperará los dictámenes y reportes de las autoridades competentes antes de establecer las causas del incidente o determinar el alcance de los daños.

“No vamos a especular. Una vez que contemos con los dictámenes y los reportes correspondientes, el Congreso dará a conocer la información con absoluta transparencia”, afirmó.

La presidenta de la Mesa Directiva expresó también su reconocimiento a las personas de resguardo que se encontraban en el inmueble al momento del incidente y manifestó su solidaridad ante la situación que enfrentaron.

Garza señaló que dará seguimiento a las revisiones que se realizan en el Edificio Juárez y a las medidas que deban adoptarse para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y de los inmuebles que forman parte del Congreso capitalino.

Finalmente, informó que las actividades legislativas previstas para este jueves continuarán en el Recinto de Donceles y que mantendrá comunicación con las áreas correspondientes para informar oportunamente cualquier determinación relacionada con el Edificio Juárez.