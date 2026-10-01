Flor de Cempasúchil en CDMX Ve planeando tu ofrenda: Estos son los mejores mercados para conseguir flor de Cempasúchil en CDMX y al mejor precio en 2026 (Cuartoscuro)

En México, colocar una ofrenda para los seres queridos es una de las tradiciones con mayor carga emocional y cultural. En cada altar, compuesto por veladoras, fotografías y los platillos preferidos de quienes ya no están, resulta indispensable la flor de cempasúchil, elemento que funciona como un puente simbólico entre el mundo de los muertos y los vivos.

De cara a las festividades de este 2026, la Ciudad de México cuenta con diversos puntos tradicionales donde es posible adquirir cempasúchil directamente de productores o comisionistas, tanto en maceta como por ramo.

¿Cuáles son los mejores mercados para conseguir la flor de cempasúchil en la CDMX?

Para quienes planifican la compra de sus flores para la tradicional ofrenda del Día de Muertos, la capital ofrece tres de los puntos para poder conseguir la flor de cempasúchil:

Mercado de Jamaica

Es considerado la capital de la floristería en la capital. Este icónico espacio reúne a más de mil locales especializados en arreglos y flores frescas, vistiéndose por completo de color naranja durante la época previa a las festividades.

Ubicación : Avenida Congreso de la Unión 286 (esquina Avenida Morelos), Colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza.

: Avenida Congreso de la Unión 286 (esquina Avenida Morelos), Colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza. Horario : Abierto las 24 horas del día.

: Abierto las 24 horas del día. Precios: El costo por maceta o ramo oscila entre los $25 y $45 pesos mexicanos.

Romería de la Central de Abasto

Se consolida año con año como uno de los principales puntos de encuentro para el comercio al por mayor y menor de insumos para el Día de Muertos. Destaca por ofrecer precios directos de productores procedentes de diversas alcaldías de la CDMX y estados colindantes.

Ubicación : Corredor Ecológico y zona de estacionamiento de la Central de Abasto de la CDMX, alcaldía Iztapalapa.

: Corredor Ecológico y zona de estacionamiento de la Central de Abasto de la CDMX, alcaldía Iztapalapa. Horario : Servicio las 24 horas del día durante toda la temporada festiva.

: Servicio las 24 horas del día durante toda la temporada festiva. Precios: Variedad de flor de corte y en maceta con tarifas de mayoreo y menudeo a precios accesibles.

Paraje San Juan Tlacoapa en Xochimilco

Ubicado al sur de la Ciudad de México, cerca del Faro de Tláhuac, este espacio destaca por ser una zona de viveros a la orilla de la laguna. En este lugar es posible adquirir cempasúchil cultivado localmente en sus variedades de color naranja, verde limón y el tradicional clemole.