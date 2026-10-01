Vinculan a proceso al “Irving”, líder de “Los Tanzanios” en Iztacalco

Detenidos "Tanzanios" detenidos. (SSC)

Un juez vinculó a proceso a Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, uno de los líderes del grupo criminal denominado “Los Tanzanios”, dedicado a cometer delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operación en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

También fueron vinculados a proceso a Eduardo “N”, alias “El Perico” y Edgar “N”, integrantes del mismo grupo delictivo.

Estos “Tanzanios” son señalados por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, el 22 de septiembre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia sobre calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cuando observaron una camioneta en la que viajaban los tres imputados. Irving “N”, quien iba como copiloto, presuntamente sostenía un arma de fuego, por lo que los policías marcaron el alto al vehículo; sin embargo, el conductor aceleró y la camioneta fue interceptada metros adelante.

Durante la inspección, los policías aseguraron un arma de fuego calibre nueve milímetros con cuatro cartuchos útiles; 654.1 gramos de marihuana, 20.5 gramos de cocaína y 8.7 gramos de metanfetamina; cuatro teléfonos celulares; mil pesos en efectivo, así como la camioneta en la que viajaban.

Posteriormente, Irving “N” habría ofrecido 10 mil pesos a los policías para que lo dejaran ir y los otros dos imputados habrían manifestado que podían reunir 30 mil pesos con el mismo propósito. Los tres fueron detenidos y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

A partir de trabajos de inteligencia y del cruce de información, Irving “N” fue identificado como uno de los presuntos líderes de “Los Tanzanios”, grupo delictivo relacionado con extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

El agente del Ministerio Público integró como datos de prueba las entrevistas a los policías que realizaron la detención y dictámenes periciales en fotografía, química y balística. Con estos elementos, durante la audiencia celebrada el 30 de septiembre, fueron vinculados a proceso los tres “Tanzanios”. La autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.