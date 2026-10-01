SEGIAGUA despliega equipos para atender encharcamientos en San Gregorio Atlapulco

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), desplegó dos unidades hidroneumáticas y una pipa de agua tratada para atender los encharcamientos registrados la noche del miércoles 30 de septiembre en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

Personal de la dependencia se trasladó a la zona para atender las solicitudes de vecinas y vecinos, además de realizar un censo de los predios afectados por las acumulaciones de agua.

La SEGIAGUA señaló que en esta zona se ejecutó durante 2026 la primera etapa del Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco, que incluyó la rehabilitación de casi tres kilómetros de tubería del colector Atocpan.

Los trabajos también contemplaron la construcción y rehabilitación de 22 gaviones, destinados a favorecer la infiltración de parte del agua de lluvia al acuífero, así como la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Pedro Atocpan, con lo que se triplicó su capacidad para generar agua de reúso.

Preparan segunda etapa del plan hídrico

Para la segunda etapa del programa están previstas obras de rehabilitación en las PTAR San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo, además de trabajos de desazolve en infraestructura hidráulica de la zona.

De acuerdo con la dependencia, el desazolve de los dos vasos reguladores de Momoxco registra un avance de 90%, mientras que los trabajos en el colector ubicado en avenida Acueducto y 5 de Mayo presentan un avance de 60%.

La Secretaría indicó que mantiene un proceso de diálogo con los pueblos originarios de la región para avanzar en las obras y acciones de manera coordinada con sus habitantes.

El conjunto de trabajos busca fortalecer la infraestructura hidráulica y beneficiar a más de 42 mil habitantes de Xochimilco, particularmente ante los efectos de las lluvias y la acumulación de agua en la zona.