PVEM propone tres días de permiso laboral para procesar muerte de animales de compañía

Buscan que las personas puedan procesar la muerte de sus mascotas

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas trabajadoras puedan contar con tres días de permiso, con goce de sueldo, en caso de que muera uno de sus animales de compañía.

La iniciativa plantea modificar el Artículo 132 de la legislación laboral, con el fin de reconocer el duelo que enfrentan quienes pierden a un perro, gato u otro animal con el que mantienen un vínculo afectivo.

El coordinador de la bancada, Manuel Talayero Pariente, detalló que la muerte de un animal de compañía puede representar una pérdida significativa para las personas, incluso, puede llegar a afectar su vida cotidiana.

“Para quien lo amó, nunca fue ‘solo un animal’, fue compañero, cariño, rutina y parte de la familia”, señaló.

El legislador destacó que, en México siete de cada 10 hogares conviven con al menos un animal de compañía, por lo que la propuesta busca atender una situación que “enfrentan millones de familias”.

Explicó que una persona puede perder a un animal que la acompañó durante 10 o 15 años y tener que regresar al día siguiente a su trabajo, sin contar con un periodo para afrontar la pérdida.

Talayero destacó que la propuesta no plantea que tres días sean suficientes para superar el duelo, sino que pretende otorgar un periodo breve para que las personas puedan despedirse y procesar la pérdida sin tener que elegir entre acudir a trabajar o acompañar ese momento.

El diputado sostuvo que la legislación laboral también debe considerar que detrás de cada trabajador existen vínculos afectivos y una vida familiar, incluidos los animales de compañía.

Además, recordó que en la Ciudad de México los animales son reconocidos constitucionalmente como seres sintientes, por lo que consideró necesario avanzar también en el reconocimiento del vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

“Quizá para algunos sean solamente tres días. Pero para quien acaba de perder a un compañero de vida, pueden significar la oportunidad de decir adiós, llorarlo sin miedo y despedirse con dignidad”, concluyó.