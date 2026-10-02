Tlalpan reporta más de 78 mil atenciones de bienestar animal

La alcaldía Tlalpan ha brindado más de 78 mil atenciones relacionadas con el bienestar animal y prevé poner en funcionamiento, hacia finales de noviembre, una segunda clínica veterinaria pública en Villa Coapa, informó la alcaldesa Gaby Osorio.

En la octava Feria de Bienestar Animal, realizada en coordinación con la Federación Canófila Mexicana, la funcionaria señaló que entre los servicios otorgados durante la actual administración se contabilizan más de 11 mil cirugías de esterilización y más de 39 mil consultas médico-veterinarias.

A estas acciones se suman jornadas preventivas y servicios llevados a pueblos, barrios y colonias de la demarcación. De acuerdo con la alcaldesa, el número de atenciones representa casi el doble de las realizadas por la administración anterior.

Gabriela Osorio señaló que el bienestar animal debe considerarse una responsabilidad pública permanente y destacó el trabajo del personal médico veterinario y operativo de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal.

“Nos toca a nosotras y nosotros defender la vida que no tiene voz. Para estar dedicado al bienestar animal se requiere amor, pero también vocación de servicio”, expresó.

La alcaldesa recordó que Tlalpan fue la primera alcaldía en poner en marcha un proyecto social dirigido específicamente a animales comunitarios, mediante el cual se realizaron mil esterilizaciones en zonas identificadas con problemas de sobrepoblación y abandono.

En las ocho ferias de bienestar animal efectuadas hasta ahora se han proporcionado alrededor de 9 mil servicios, entre consultas, esterilizaciones, desparasitación, orientación sobre tutela responsable, asesoría jurídica y productos para la salud e higiene de los animales.

La alcaldesa sostuvo que estas acciones también tienen un componente de justicia social, debido a que los servicios veterinarios pueden representar un gasto difícil de cubrir para familias de zonas con mayores carencias.

“Estos servicios los otorgamos con un sentido de justicia social. Tenemos que llevar atención gratuita a las poblaciones donde más se necesita y garantizar también el derecho a la salud y al bienestar de los animales”, afirmó.

La segunda Clínica Veterinaria Pública de Tlalpan se encuentra actualmente en construcción en Villa Coapa y, de acuerdo con la alcaldía, se prevé que sea inaugurada hacia finales de noviembre. La nueva instalación se incorporará a la clínica que ya opera en la zona de Ajusco Medio.

En la feria, el presidente de la Federación Canófila Mexicana, José Luis Payró Dueñas, destacó la colaboración con la alcaldía y anunció la disposición de microchips de identificación para animales de compañía.

Explicó que, mediante esta coordinación, animales de compañía de Tlalpan integrarán una primera generación que contará con este mecanismo, con el objetivo de fortalecer su registro y facilitar su localización en caso de extravío.

En la jornada también participó Johan Ortiz, subdirector de Atención Animal de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, quien reconoció las acciones realizadas en Tlalpan para ampliar la atención y protección de perros y gatos.

La feria contó además con la participación de representantes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Agencia de Atención Animal, la Clínica Veterinaria Tlalpan y distintas áreas de la alcaldía.

Gaby Osorio señaló que la coordinación entre instituciones permitirá ampliar los servicios y mantener una política de bienestar animal con atención permanente y gratuita en distintos puntos de la demarcación.