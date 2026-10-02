Desmantelan talleres para guardar vehículos robados y drogas en GAM, Tláhuac e Iztapalapa

Detenidos En estos sitios fueron detenidas dos personas y aseguraron dos armas cortas, un arma larga, diversas dosis de droga. (SSC)

Autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles posiblemente utilizados para el almacenamiento de motocicletas robadas y la venta de narcóticos, en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

En estos sitios fueron detenidas dos personas y aseguraron dos armas cortas, un arma larga, diversas dosis de droga.

Estos sujetos se dedian al robo de motocicletas mediante intimidación física y verbal, así como con el uso de armas de fuego, que operan al oriente de la Ciudad de México.

Para cumplimentar una de las órdenes de cateo, los uniformados acudieron a una vivienda ubicada en la calle Lobela, colonia La Draga, alcaldía Tláhuac, donde aseguraron una etiqueta adhesiva de una motocicleta color negro y una placa de circulación, ambas con reporte de robo activo en la Ciudad de México, además de 11 bolsitas con en piedra, nueve más con metanfetamina y una réplica de arma de fuego, asimismo, detuvieron a un hombre de 44 años de edad.

La segunda intervención se realizó en un inmueble ubicado en la calle Río Consulado, colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron un par de placas de circulación del Estado de México con reporte de robo activo y tres kilogramos de marihuana, además, detuvieron a un hombre de 24 años de edad.

En un tercer inmueble localizado en Avenida 553, colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, se halló un arma de fuego larga, un arma de fuego corta, 40 cartuchos útiles y 500 gramos de hierba verde a granel con marihuana.