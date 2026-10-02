Propone diputada programa permanente para difundir raíces afro en la CDMX

Festival Afrodescendencias en la Ciudad de México 2024

La cultura, historia y aportaciones de las comunidades afromexicanas y afrodescendientes podrían tener un espacio permanente en la agenda cultural de la Ciudad de México, ello, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta.

La legisladora propuso crear el Programa Cultural Permanente “Raíces Afro”, que estaría a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina y contemplaría actividades culturales, artísticas, educativas y de difusión durante todo el año.

Rebeca Peralta señaló que más de 2 millones y medio de personas en el país se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes, mientras que en la Ciudad de México la cifra supera las 186 mil personas, por lo que consideró necesario fortalecer su presencia dentro de la política cultural de la capital.

Por lo anterior, la legisladora destacó que la presencia de las comunidades afrodescendientes forma parte de la historia y diversidad de la capital, pero consideró que su legado todavía tiene una presencia limitada en los contenidos culturales y educativos.

“Las raíces afro forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Su influencia está presente en nuestra música, nuestra danza, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y distintas expresiones artísticas, pero durante generaciones conocimos muy poco sobre sus aportaciones a nuestro país”, afirmó.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es evitar que la difusión de estas expresiones se concentre en festivales, conmemoraciones o actividades aisladas; el programa plantearía una agenda permanente para acercar a la población al conocimiento de la historia y las expresiones culturales de las comunidades afro.

“No queremos que el conocimiento de nuestras raíces afro dependa de una fecha en el calendario. Queremos que tenga presencia durante todo el año”, sostuvo la legisladora.

La propuesta contempla además actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de acercarlos desde edades tempranas a la diversidad cultural que ha contribuido a la construcción de la identidad de la Ciudad de México y del país.

Peralta aclaró que la iniciativa no busca sustituir el trabajo de comunidades, colectivos, artistas, investigadores y promotores culturales, sino establecer desde las instituciones un mecanismo permanente para contribuir a la preservación y difusión de este patrimonio.

“Durante mucho tiempo aprendimos una historia de México en la que las raíces afro ocuparon muy poco espacio. Reconocerlas, conocer su historia y preservar su memoria nos permite entender mejor quiénes somos y la diversidad que caracteriza a nuestra Ciudad”, concluyó.