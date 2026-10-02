Violencia escolar: consejo ciudadano llama a identificar señales de alerta en estudiantes

Violencia escolar

Ante los recientes casos de violencia registrados en escuelas secundarias de Coahuila y Querétaro, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a madres, padres, docentes y estudiantes a identificar señales de alerta y atender los conflictos antes de que puedan escalar.

El organismo informó que, de 2019 a lo que va de 2026, ha atendido cerca de 3 mil reportes relacionados con violencia escolar, de los cuales 46% corresponde a casos registrados en secundaria.

Los datos señalan que la mayoría de las agresiones reportadas ocurre entre estudiantes, con 81% de los casos. En tanto, 18% corresponde a agresiones de docentes hacia alumnos y 1% a casos de estudiantes contra profesores.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, entre las señales que pueden requerir atención se encuentran las confrontaciones recurrentes, amenazas e intimidaciones, así como cambios de conducta que puedan escalar dentro o fuera del aula cuando se trata de posibles agresiones hacia el profesorado.

En el caso de la violencia entre estudiantes, algunos indicadores pueden ser el aislamiento, la irritabilidad y cambios en los hábitos de sueño o alimentación.

Sin embargo, el organismo subrayó que la presencia de una sola de estas señales no significa que necesariamente ocurrirá una agresión. La preocupación aumenta cuando los cambios se repiten, se intensifican o aparecen junto con otros comportamientos que indiquen que una persona atraviesa una situación de conflicto o violencia.

El llamado ocurre después de los hechos registrados recientemente en planteles de educación secundaria de Coahuila y Querétaro. El Consejo Ciudadano expresó sus condolencias por la muerte de la subdirectora de la Escuela Secundaria Pública 13 de Torreón y manifestó su solidaridad con las comunidades escolares afectadas.

Ante estos escenarios, el organismo destacó la importancia de escuchar a niñas, niños y adolescentes y atender los conflictos desde sus primeras manifestaciones, en lugar de normalizar o pasar por alto expresiones de violencia.

También señaló la importancia de fortalecer las redes de apoyo alrededor de las comunidades escolares para que estudiantes, familias y docentes puedan identificar situaciones de riesgo y solicitar ayuda de manera oportuna.

El Consejo Ciudadano puso a disposición de estudiantes, familias, docentes y cualquier persona que requiera orientación la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, donde ofrece atención psicológica y jurídica gratuita las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país.