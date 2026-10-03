Buscan frenar la arquitectura hostil en espacios públicos de la CDMX

Las bancas con divisiones son consideradas como "arquitectura hostil"

La bancada de Morena en el Congreso local propuso reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para obligar a las 16 demarcaciones a evitar la instalación de elementos de arquitectura hostil con el fin de garantizar espacios públicos incluyentes y reducir las desigualdades.

La iniciativa considera como arquitectura hostil aquellos elementos urbanos que, sin una justificación objetiva, razonable y proporcional, tengan como finalidad restringir la circulación, permanencia, descanso, convivencia o utilización de parques, plazas, calles y otros espacios públicos.

La diputada Brenda Ruiz detalló que dicha propuesta se inscribe en la visión de urbanismo social que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México que concibe el espacio público como un instrumento para reducir desigualdades, recuperar la convivencia comunitaria y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda la población.

“Esta discusión no es solamente arquitectónica; es una discusión sobre derechos humanos, justicia social y sobre el tipo de ciudades que queremos construir”, afirmó.

La legisladora recordó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la ciudad bajo principios de justicia social, igualdad, inclusión y distribución equitativa de los bienes públicos.

Aunque la Ley Orgánica de Alcaldías ya contempla atribuciones relacionadas con la creación, mantenimiento, recuperación y defensa del espacio público, la propuesta busca reforzar esas obligaciones para impedir que se incorporen elementos que, de manera injustificada, limiten quién puede permanecer o utilizar esos lugares.

Ruiz Aguilar señaló que este tipo de diseño urbano puede profundizar las desigualdades al desplazar de determinados espacios a personas que enfrentan mayores barreras para acceder y disfrutar de la ciudad.

“Replicar modelos urbanos diseñados para ocultar la pobreza no elimina ésta, sino que desplaza sus efectos fuera de la vista”, sostuvo.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, donde será analizada y, en su caso, dictaminada.