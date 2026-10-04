Cuauhtémoc entrega 400 apoyos de programas sociales

La alcaldía Cuauhtémoc entregó la segunda ministración de dos programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con un total de 400 beneficiarios: 200 del programa “Chambéale con Amor” y otros 200 del esquema de apoyo económico en materia de salud para personas transexuales, transgénero e intersexuales.

La alcaldía explicó que el programa dirigido a personas de la diversidad sexual contempla un apoyo de hasta 15 mil pesos durante el año para atender necesidades relacionadas con la salud. Además de la entrega económica, incluye jornadas médicas.

La administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega señaló que se trata del único programa social de su tipo en el país dirigido específicamente a la atención de la salud de personas transexuales, transgénero e intersexuales.

En una jornada realizada en la explanada techada de la alcaldía, 200 personas recibieron este apoyo como parte de la segunda ministración de los programas sociales de la demarcación.

Posteriormente, otros 200 trabajadores con dependientes económicos y bajos ingresos recibieron la segunda ministración de “Chambéale con Amor”, programa que considera un apoyo de hasta 10 mil pesos durante el año.

Además del respaldo económico, este esquema contempla actividades de capacitación, salud mental y autocuidado para las personas beneficiarias.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que ambos programas tienen como objetivo respaldar a personas que enfrentan condiciones económicas adversas o alguna situación de vulnerabilidad.

“Para salir adelante no hay mejor herramienta que una oportunidad. Porque cuando la gente quiere chambear, el gobierno tiene que encontrar el cómo sí”, afirmó.

La entrega de estos apoyos forma parte de la segunda ministración de los programas sociales de la alcaldía. Previamente, la administración informó sobre la segunda entrega de la “Tarjeta Violeta”, destinada a mil mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas.