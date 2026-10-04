Atizapán entrega nuevo pozo de agua potable que beneficiará a 30 mil habitantes

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, acompañado por la presidenta honoraria del SMDIF, Paty Arévalo, entregó un nuevo pozo profundo de agua potable en la colonia Emiliano Zapata, obra que beneficiará a alrededor de 30 mil habitantes y permitirá fortalecer el suministro en una zona donde actualmente las familias reciben el servicio mediante tandeos cada 15 días.

La infraestructura cuenta con una perforación de 250 metros de profundidad, una capacidad de extracción de 15 litros por segundo y un tanque de almacenamiento con capacidad para 180 mil litros de agua.

Durante la entrega, el alcalde destacó que la obra forma parte de las acciones para atender las necesidades de las comunidades con mayores requerimientos de infraestructura hidráulica.

“Atizapán tiene muchas colonias, tiene muchas calles y muchas necesidades; sin embargo, mis ojos siempre han estado puestos aquí, en la Lumbrera. Es una zona que yo quise rescatar, quiero seguir apoyando y estoy seguro de que juntos lo vamos a lograr”, afirmó.

Rodríguez Villegas señaló que los recursos provenientes de los impuestos municipales han sido destinados a obras para mejorar las condiciones de vida de las familias atizapenses.

La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas, incluyó equipamiento especializado para la extracción y aprovechamiento del agua, además de una caseta de cloración con bomba dosificadora, caseta de control, sistema eléctrico, arrancadores de bombas, acometida eléctrica, caseta de vigilancia y barda perimetral.

Durante la misma gira de trabajo, el presidente municipal dio inicio a la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Mar de Mármara, en el Fraccionamiento Lomas Lindas. Los trabajos abarcan mil 749 metros cuadrados y 185 metros lineales.

La intervención contempla la sustitución de tomas domiciliarias de agua potable y descargas sanitarias, además de la construcción de guarniciones y banquetas, instalación de reductores de velocidad y señalamiento horizontal.

Posteriormente, en la colonia 6 de Octubre, se entregó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Otilio Montaño, con una superficie de 215 metros cuadrados.

La obra incluyó nivelación del terreno, construcción de guarniciones, muros de contención, escaleras de concreto y banquetas, con el objetivo de mejorar la movilidad y accesibilidad de los habitantes.

En Ampliación Demetrio Vallejo, el gobierno municipal entregó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle, cerrada y privada Vicente Guerrero, con una superficie de 659 metros cuadrados y 80 metros lineales.

Los trabajos incluyeron mejoras en la red de drenaje, línea de agua potable y tomas domiciliarias, así como la construcción de guarniciones y banquetas, instalación de luminarias y señalamiento vial.

Finalmente, en Lomas de Guadalupe, comenzó la rehabilitación integral de la Cerrada Joaquín de la Peña, en el tramo comprendido entre Avenida Sagitario y el final de la vialidad.

La intervención abarcará 358 metros cuadrados e incluye la renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, rampas, luminarias solares y señalamiento vial.