Delfina Gómez llevará rendición de cuentas a cuatro municipios del EdoMéx

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez realizará del 6 al 8 de octubre una gira de trabajo por cuatro municipios de la entidad, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas en territorio.

El recorrido comenzará el martes 6 de octubre en Donato Guerra; continuará el miércoles 7 en Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, y concluirá el jueves 8 en San Felipe del Progreso.

En las actividades, la mandataria estatal presentará avances de su administración en materia de combate a la pobreza, seguridad, salud y bienestar social, además de informar sobre la creación de empleos formales y las obras de infraestructura urbana y movilidad que se desarrollan en la entidad.

Los temas que serán abordados serán las acciones realizadas como parte de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura en distintos municipios.

La gira también incluirá información sobre proyectos y acciones coordinadas con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para atender necesidades de diferentes regiones del Estado de México.

Estos trabajos son el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, destinado a atender las necesidades de esa región.