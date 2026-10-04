La era de Clara Brugada en la CDMX: estos son los resultados que presentó este 4 de octubre

Segundo informe de Gobierno de Clara Brugada desde el Auditorio Nacional en CDMX Foto: Gobierno CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rindió cuentas ante miles de asistentes en el Auditorio Nacional al conmemorar dos años de administración, destacando logros históricos en inversión pública, dignificación del espacio público, creación de empleo formal y una revolución sin precedentes en materia de movilidad y electromovilidad sustentable. La mandataria capitalina refrendó la vigencia del proyecto de la Cuarta Transformación y la visión compartida con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sentando las bases de una capital incluyente, solidaria y enfocada en los sectores históricamente olvidados.

El acto contó con un nutrido presídium institucional integrado por Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar del Gobierno de México y representante personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República; y Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán. Asimismo, acudieron las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México; y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También asistieron alcaldesas y alcaldes de la capital y de municipios metropolitanos, legisladores locales y federales, representantes del poder judicial, organismos de la ONU, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, cámaras empresariales, sectores sindicales, vecinales y comisiones de participación comunitaria.

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Al realizar el balance de su gestión, Brugada Molina subrayó que gobernar representa una responsabilidad ineludible de cumplimiento: ”Dos años después, aquí estamos, rindiendo cuentas, honrando nuestra palabra con la convicción de que gobernar es cumplir". La Jefa de Gobierno enfatizó que los principios de su administración priorizan el bienestar de quienes menos tienen, asegurando: “Por el bien de todos, primero los pobres y para los pobres, lo mejor”.

Destacó que el manejo ético y eficiente de los recursos públicos permitió un aumento inédito del 55 por ciento en inversión pública respecto a 2024, posicionando a la Ciudad de México como la entidad federativa con mayor inversión del país y la única que genera más ingresos propios que transferencias federales. En 2025, los ingresos locales crecieron 21 por ciento mediante impuestos como el predial, respaldando la creación de 150 mil nuevos empleos formales, la atracción de proyectos por casi 300 mil millones de pesos a través de la Agencia de Atracción de Inversiones, la colocación laboral de 50 mil personas y la dispersión de 33 mil microcréditos a pequeñas empresas. Para consolidar esta línea de integridad, la mandataria anunció que el próximo 5 de octubre el gabinete en pleno firmará el Código de Ética, Austeridad y Honestidad.

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En materia de infraestructura y espacio comunitario, el gobierno ha entregado 3 mil 600 obras y recuperado más de 1 millón de metros cuadrados. Se reencarpetaron 450 kilómetros de vialidades que equivalen a 5 millones de metros cuadrados, se instalaron más de 200 mil luminarias a lo largo de 586 kilómetros y se habilitaron 600 Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura. El proyecto insignia de las UTOPÍAS suma 32 complejos construidos o en proceso durante este año, con una meta final de 100 centros que han impactado positivamente a más de 2 millones de habitantes. Al definir el impacto social de estos espacios, la mandataria afirmó: ”Cada utopía es una vacuna contra la indiferencia, el aislamiento y la desigualdad”.

Este modelo urbanístico cruzó fronteras internacionales con la apertura de una sede en Quito, Ecuador, de la mano del alcalde Pabel Muñoz, y sumó más de 30 premios internacionales, entre ellos el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat y la designación de la Ciudad de México como sede del Foro Urbano Mundial de la ONU en 2028. A ello se adiciona la renovación de 52 parques infantiles, el éxito del jardín flotante Tlalilpa con más de 700 mil visitantes, la intervención de 14 plazas en el Centro Histórico, la reubicación de 6 mil comerciantes en vía pública, 468 millones de pesos asignados a 270 mercados públicos y 174 millones de pesos destinados a revitalizar los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco.

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El sistema de transporte público experimentó una modernización radical centrada en la justicia territorial. La Jefa de Gobierno reivindicó el valor social de este transporte: ”La línea tres será de clase mundial, nuestro metro. El mejor transporte también para los que menos tienen y para los que viven más lejos”.

La inversión en el Metro ascendió a 48 mil millones de pesos en dos años, un incremento del 20 por ciento que garantiza tarifas accesibles y permitió concluir la renovación total de la Línea 1, iniciar la rehabilitación profunda de la Línea 3 con 45 trenes nuevos y mejorar estaciones de la Línea 2 con apoyo federal. Asimismo, la red sumó más de 100 kilómetros de electromovilidad a través de cuatro nuevas rutas de Metrobús y Trolebús que transportan a 100 mil personas diarias, la llegada de 17 trenes nuevos para el Tren Ligero y la chatarrización de mil microbuses viejos. De los recursos obtenidos por la licencia permanente se invierten 2 mil millones de pesos para sumar 380 autobuses eléctricos de RTP.

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Por su parte, la red de Cablebús sumará casi 40 kilómetros con la Línea 4 en Tlalpan, la Línea 5 en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y la Línea 6 en Milpa Alta y Tláhuac. Para impulsar la movilidad no motorizada, se construyó la ciclovía Gran Tenochtitlan de 34 kilómetros sobre calzada de Tlalpan, se crearon tres biciestacionamientos y el sistema ECOBICI creció un 60 por ciento hasta alcanzar 15 mil bicicletas con cobertura extendida a nueve alcaldías, continuó Brugada Molina con una premisa clara: ”La bicicleta pública dejará de pedalear solo por el centro y comenzará a conquistar las periferias”.