UAM abre tercer proceso de admisión 2026: fechas, requisitos y examen para entrar en enero de 2027

Tercer examen de admisión UAM 2026 Foto: IA

¿Buscas una oportunidad para estudiar una licenciatura en una universidad pública? La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abrió un tercer proceso de admisión en 2026, una convocatoria extraordinaria que ofrecerá más de mil 400 lugares para quienes buscan iniciar sus estudios universitarios en enero de 2027.

La oferta contempla programas de las cinco unidades universitarias de la UAM: Azcaptzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma.

¿Cuándo abre el registro para la UAM 2026?

El registro de solicitudes estará disponible del 5 al 11 de octubre de 2026, exclusivamente por internet, a través del portal oficial de admisión de la UAM.

Durante este periodo, las personas aspirantes deberán completar su solicitud, generar su número de control, cargar la fotografía y los documentos requeridos, además de responder el cuestionario socioeconómico. La fecha límite para realizar el pago del examen y corregir documentos o fotografías observados será el 12 de octubre.

La confirmación del registro podrá descargarse el 15 de octubre, mientras que los días 15 y 16 estarán destinados a solicitar aclaraciones sobre el proceso.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a la UAM?

Para participar en esta convocatoria, es necesario haber concluido el bachillerato o un equivalente, sin materias pendientes, y contar con un promedio mínimo de 7.0.

Quienes todavía cursan la educación media superior también pueden participar, siempre que terminen sus estudios antes del inicio de clases, programado para el 18 de enero de 2027.

La convocatoria contempla el examen de selección como parte fundamental del proceso. Además, cada aspirante podrá registrarse únicamente a una licenciatura, una unidad universitaria y un trimestre. La asignación dependerá de los criterios académicos y los lugares disponibles para cada programa.

¿Cuándo será el examen de admisión de la UAM?

El examen de selección se aplicará de manera presencial entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre de 2026. La fecha, el horario y la sede correspondientes se indicarán en el comprobante individual.

Este documento estará disponible para su descarga el 28 de octubre, por lo que las personas registradas deberán consultar el portal y revisar cuidadosamente las instrucciones antes de acudir a la evaluación.

La UAM señala que la calificación de selección se integra con dos elementos: el resultado del examen, que representa el 70%, y el promedio de bachillerato, que aporta el 30%.

¿Cuándo publica la UAM los resultados?

Los resultados del tercer proceso de selección se publicarán el 30 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, de acuerdo con el calendario de la convocatoria.

Las personas seleccionadas podrán comenzar sus actividades académicas el 18 de enero de 2027, cuando inicie el trimestre 2027-Invierno. Por ello, es importante revisar tanto el resultado como las instrucciones posteriores de inscripción y entrega de documentos.

¿Qué carreras y unidades participan en la convocatoria?

La UAM cuenta con una oferta de licenciatura distribuida en sus cinco unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. La convocatoria extraordinaria contempla las opciones académicas habilitadas para este proceso, por lo que es indispensable consultar cuáles tienen lugares disponibles antes de elegir.

¿Dónde consultar la convocatoria oficial de la UAM?

Toda la información sobre requisitos, opciones académicas, registro, examen y resultados puede consultarse en el portal oficial de admisión de la UAM.

La universidad también advierte que no tiene intermediarios ni avala cursos privados de preparación para el examen. Nadie puede garantizar un lugar ni ofrecer contenidos privilegiados, por lo que conviene desconfiar de personas o empresas que prometan asegurar el ingreso.