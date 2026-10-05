Aseguran más de 2 mil 700 inmuebles en 90 municipios del EdoMéx por Operación Restitución

Mesa de Paz, encabezada por Delfina Gómez





Más de 2 mil 700 inmuebles ubicados en 90 municipios del Estado de México han sido asegurados mediante la Operación Restitución, estrategia implementada para combatir el delito de despojo y otros ilícitos contra la propiedad.

Según los resultados revisados durante la Mesa de Paz, la operación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ha permitido restituir mil 669 propiedades a sus legítimos dueños, la mayoría de ellos en alguna condición de vulnerabilidad.

La estrategia comenzó en abril de 2025 y forma parte de las acciones permanentes de seguridad coordinadas desde la Mesa de Paz, a las que da seguimiento la gobernadora Delfina Gómez.

En la reunión número 188 de este mecanismo de coordinación, realizada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, autoridades estatales y federales revisaron los avances de la Operación Restitución.

A través de sus redes sociales, Delfina Gómez señaló que la coordinación entre las instituciones ha sido fundamental para alcanzar los resultados reportados y sostuvo que se continuará fortaleciendo la seguridad y el Estado de derecho en la entidad.

El aseguramiento de los inmuebles, indicó el gobierno estatal, ha contribuido a brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio de familias mexiquenses, particularmente de personas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a las personas que hayan sido víctimas de despojo a presentar la denuncia correspondiente ante la FGJEM, institución que cuenta con una unidad especializada para atender este delito.