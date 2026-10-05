Denuncian riesgo estructural en escuela para niños con discapacidad en Azcapotzalco

Desde el 11 de Julio de 2025, la Dirección General de Análisis de Riesgos, remitió la opinión técnica por parte de los indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, determinando como RIESGO ALTO

Ante la falta de atención y el alto riesgo en el que se mantienen 81 niños que acuden al Centro de Atención Múltiple No.4 (CAM), el concejal de Azcapotzalco Fernando Rosique solicitó ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, “dar puntual seguimiento, pues la vida de los niños puede estar en riesgo”.

El CAM No.4 es una escuela especializada para niños con discapacidades ubicada en Av. de Las Granjas, Azcapotzalco, y el 4 de abril de 2025 expidió un oficio a través de la directora de la institución, María Fernanda de la Encarnación Quintanar González, con el motivo de diversos daños estructurales en la escuela.

“Sin embargo, pese a las diferentes denuncias, la situación se mantiene igual”, denunció el morenista Fernando Rosique, quien acudió ante el llamado de la directora de la institución, María Fernanda de la Encarnación Quintanar, para buscar dar atención a la situación que mantiene en riesgo a los 81 menores de edad.

El concejal explicó que acudió a la institución para constatar las peticiones solicitadas, y dar seguimiento ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde se solicitó un estudio de estabilidad de base del suelo, dictamen estructural y reparación de las partes dañadas.

De acuerdo con Rosique, desde el 11 de Julio de 2025, la Dirección General de Análisis de Riesgos, remitió la opinión técnica por parte de los indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, determinando como RIESGO ALTO los daños en la infraestructura de la institución.

En dicho documento, se señala una reubicación de los cuerpos constructivos afectados, mediciones topográficas, estudios geofísicos y revisión de las tuberías de la instalación de gas.

Desde el 11 de Julio de 2025, la Dirección General de Análisis de Riesgos, remitió la opinión técnica por parte de los indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, determinando como RIESGO ALTO

Ante el silencio administrativo de las autoridades involucradas, se recurrió a la procuraduría social de la Ciudad de México el 7 de Mayo de 2026 para requerir respuesta de la Dirección General del Instituto Local de la Infraestructura Física educativa de la Ciudad de México (ILIFE) y de la Dirección general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad México; derivado de lo anterior se obtuvo respuesta de ambas instituciones el 11 y el 18 de septiembre respectivamente.

Actualmente el CAM 4 cuenta con 81 niños atendidos en el plantel y 11 reubicados en el CAM 24 de la colonia Progreso Nacional en la alcaldía Gustavo A. Madero, el CAM 4 cuenta con 2 edificios desalojados por evidente alto riesgo para la protección civil según dictámenes emitidos por la Dirección Ejecutiva de la unidad de gestión integral de riesgos, Protección Civil de la alcaldía Azcapotzalco y Protección Civil del gobierno local.

Los niños atendidos en el CAM cuentan con discapacidad intelectual y condición de autismo, existe incertidumbre con respecto al destino de la infraestructura educativa, por lo que se solicita la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente en donde se integre a los padres de familia dando respuesta a sus inquietudes.