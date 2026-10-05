Detienen a 4 miembros de “Lenin Canchola” por tiroteo en Álvaro Obregón

Detenidos Los sicarios presuntamente integran el grupo delictivo “Los Lenin Canchola". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas que presuntamente participaron en el asesinato de un hombre y lesionaron a dos mujeres que viajaban a bordo de un vehículo en la calzada de las Águilas, colonia Axiomatla, alcaldía Álvaro Obregón.

Los sicarios presuntamente integran el grupo delictivo “Los Lenin Canchola”, dedicado al narcomenudeo, homicidio y extorsión a comerciantes en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

El pasado cuatro de octubre, las víctimas fueron asesinadas. De inmediato, las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para que arribara el personal pericial y levantar el cuerpo del hombre asesinado.

Los aparentes criminales son Gerardo Alberto “N”, de 21 años, Saúl “N” de 23, Rodrigo “N” de 26 y Axel Deymar “N” de 15 años de edad.

Estos sujetos presuntamente vigilaban a las víctimas antes de la agresión y facilitaron la huida de los posibles autores materiales.

Una vez ocurrido el ataque, las autoridades localizaron un vehículo de color rojo con tres víctimas a bordo, quienes presentaban lesiones en el cuerpo y manchas de sangre.

De inmediato, coordinaron los servicios de emergencia correspondientes y paramédicos que acudieron al lugar atendieron a uno de los lesionados, de 38 años de edad, quien fue diagnosticado sin signos vitales por disparos de proyectil de arma de fuego, mientras que dos mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Luego de revisar las cámaras de videovigilancia de la zona y los circuitos cerrados de los domicilios, los policías establecieron la zona de movilidad de los posibles agresores en calles de la colonia Ampliación Lomas de los Ángeles Tetelpan, en la misma demarcación.

Fue durante un recorrido de seguridad que, en la calle Camino Real a Minas, los oficiales ubicaron a cuatro personas, tres de ellas con características físicas coincidentes con las de los sujetos identificados.

Una vez detenidos, les aseguraron dos motocicletas, siete bolsitas con cierre hermético y tres frascos con cigarrillos elaborados con marihuana, una báscula gramera, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y una mochila de color negro.

Una vez en el Ministerio Público, se supo que Saúl “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, uno por el delito de robo calificado, en 2025, y otro por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en 2024.

Asimismo, Rodrigo “N” cuenta con un ingreso al mismo Sistema Penitenciario por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego y delitos contra la salud, en 2023.

Lenin Canchola ya sentenciado

En julio del 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente sentenció al líder de este grupo, Lenin Canchola, por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

La autoridad judicial impuso una multa de 347 mil 520 pesos y dictó una reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos a los familiares de una de las víctimas a las que asesinó, los cuales deberán utilizar en el tratamiento psicológico por la muerte ocurrida en 2022.

Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en el centro de Monterrey, cuando circulaba por la calle Francisco I. Madero. Durante la detención se aseguró un arma de fuego y drogas.

Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.