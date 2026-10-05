Presidenta del Congreso CDMX inspecciona Edificio Juárez, para dictamen estructural

Presidenta del Congreso acude a Edificio Juárez para dictamen estructural.

La presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, acudió al Edificio Juárez para dar seguimiento a la inspección que realiza personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, a partir de la cual se elaborará el dictamen estructural que determinará las condiciones de seguridad del inmueble.

Garza detalló que en el Edificio Juárez se encontraban instaladas oficinas de 17 comisiones del Congreso de la Ciudad de México; dio a conocer que el inmueble no será utilizado hasta que las revisiones correspondientes confirmen que existen las condiciones necesarias para que las y los trabajadores puedan regresar sin riesgo.

Informó que el Congreso también recibió el informe de la inspección realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cuya primera valoración no identificó daños aparentes que permitan advertir una afectación generalizada al sistema estructural principal del edificio.

“Ya recibimos el informe de Protección Civil y tenemos una primera valoración sobre las condiciones del edificio, pero queremos tener plena certeza de que es seguro. Por eso hoy estoy aquí, dando seguimiento a la inspección para el dictamen estructural. No vamos a poner en riesgo la integridad de ninguna trabajadora ni de ningún trabajador”, afirmó.

De acuerdo con el informe de Protección Civil, durante la inspección visual de las áreas accesibles de la planta baja y el acceso al primer nivel no se observaron daños aparentes en las columnas y trabes de concreto armado adyacentes a la zona donde ocurrió el incidente.

“Es una primera valoración favorable, pero el siguiente paso es contar con el dictamen estructural. Hasta entonces podremos tener certeza sobre las condiciones del inmueble y determinar cuándo existen condiciones para que las personas puedan regresar a trabajar”, señaló.

El informe de Protección Civil señala que las principales afectaciones se concentran en el cuarto del transformador, particularmente en elementos de mampostería, y recomienda mantener restringido preventivamente el acceso a esa zona, así como revisar los elementos estructurales inmediatos, los refuerzos metálicos y las instalaciones eléctricas asociadas.

“Como presidenta del Congreso voy a estar presente y dar seguimiento a cada revisión que sea necesaria. Mi responsabilidad es representar a esta institución y garantizar que quienes trabajan en ella puedan hacerlo en condiciones seguras. No habrá regreso al Edificio Juárez hasta que tengamos certeza técnica de que no existe riesgo para las personas”, concluyó.