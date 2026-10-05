Barro y Deidades muestra el México profundo desde Coyoacán

La exposición colectiva Barro y Deidades llegará a la Utopía Elena Poniatowska, en el barrio de San Lucas, Coyoacán, con una propuesta artística que busa recuperar las raíces, la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios en México.

La muestra se presentará del 9 al 30 de octubre y reunirá el trabajo de jóvenes artistas y estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes utilizarán la escultura en barro para reinterpretar diferentes figuras relacionadas con las culturas precolombinas.

Durante un recorrido por el barrio de San Lucas, Alejandro Robles destacó la importancia de que este espacio cultural abra sus puertas a una exposición que pone en el centro la historia y las tradiciones de los pueblos indígenas. La exposición es dirigida por la maestra y escultora Rosario Guillermo, quien reúne a diferentes jóvenes creadores interesados en explorar, desde una mirada contemporánea, las antiguas deidades y elementos de la cosmovisión de los pueblos originarios. A través del barro, los artistas buscan establecer un vínculo entre el pasado y el presente. Las piezas retoman elementos de las culturas prehispánicas, pero los presentan desde una perspectiva actual, permitiendo que las nuevas generaciones puedan acercarse a estas expresiones culturales mediante el arte.

Alejandro Robles señaló que este tipo de propuestas adquieren importancia en un momento en el que existe un mayor interés por conocer y reconocer las raíces de México. Durante su intervención, destacó la necesidad de mirar hacia la propia historia y valorar las culturas que forman parte de la identidad del país. También reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura para convertir las Utopías en espacios accesibles para las comunidades y acercar diferentes expresiones artísticas a los barrios.

En este sentido, la Utopía Elena Poniatowska se convierte en un punto de encuentro para que habitantes de Coyoacán puedan conocer el trabajo de jóvenes artistas y acercarse a una propuesta relacionada con la historia y las culturas originarias. Barro y Deidades plantea también una reflexión sobre la manera en que las nuevas generaciones pueden reinterpretar el patrimonio cultural de México sin dejar de lado sus raíces. Las esculturas realizadas en barro recuperan figuras y símbolos vinculados con las culturas precolombinas, pero al mismo tiempo permiten que los artistas expresen su propia visión sobre estos elementos.

La exposición busca que los visitantes no solamente observen las piezas, sino que también puedan reflexionar sobre el origen, la historia y la identidad que existe detrás de ellas. Alejandro Robles invitó a las vecinas y vecinos del barrio de San Lucas y de diferentes zonas de Coyoacán a visitar la exposición durante los días en que permanecerá abierta. La muestra estará disponible del 9 al 30 de octubre en la Utopía Elena Poniatowska, ubicada en avenida Hidalgo 128, en el barrio de San Lucas, alcaldía Coyoacán.

Con Barro y Deidades, el arte se presenta como una forma de acercarse al pasado y reconocer las raíces culturales que continúan formando parte de la identidad mexicana. A través del trabajo de jóvenes creadores, la exposición propone mirar las antiguas deidades y tradiciones desde una perspectiva contemporánea, manteniendo presente la importancia de conocer y valorar el México profundo.