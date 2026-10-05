Desmantelan a los “Güero Fresa”, caen 7 ladrones y extorsionadores en Iztapalapa y Tláhuac

Detenidos Integrantes de "El Güero Fresa" detenidos. (SSC y SSPC)

Autoridades detuvieron a siete integrantes de la célula delictiva “El Güero Fresa”, que operan en la zona oriente de la Ciudad de México, así como en el Estado de México e Hidalgo.

Este grupo se dedica a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades, específicamente en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

En distintos cateos fueron detenidos Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42 años; César “N”, de 37 años; Verónica Esmeralda “N”, de 35 años, y Javier “N”, de 22 años.

En una acción paralela, fueron detenidos en flagrancia Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N”, de 29 años.

Los agentes identificaron siete domicilios utilizados para narcomenudeo.

Como resultado de estas acciones, en un inmueble ubicado en la calle 2, colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa, los agentes aseguraron 22 envoltorios con cocaína, siete más con una sustancia conocida como “piedra”, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos dispositivos móviles. En el lugar fueron detenidos Ignacio “N” y Verónica Esmeralda “N”.

En otro domicilio, localizado en la calle 14 de la misma colonia, aseguraron dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 bolsitas con sustancias sólidas de apariencia cristalina y cuatro teléfonos celulares; además, fue detenido Hugo Enrique “N”.

En un tercer inmueble, ubicado en la calle 4 de la misma colonia, aseguraron 25 bolsas con marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcótico y 17 bolsas con cocaína. En el lugar fueron detenidos César “N” y Javier “N”.

Asimismo, se realizaron cateos en otros cuatro domicilios ubicados en las colonias José López Portillo y Valle de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, así como en la colonia Área Rural, en Tláhuac.

De manera paralela, en la colonia San Antonio, alcaldía Iztapalapa, los efectivos detuvieron en flagrancia a Damián Ulises “N” Karen Guadalupe “N”, quienes tenían 139 dosis de narcóticos, una motocicleta y una motoneta.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.