Inauguran en Toluca centro de hemodiálisis gratuito con capacidad para 12 mil sesiones anuales

El Estado de México cuenta con una nueva unidad pública de atención a enfermedades renales, con capacidad para ofrecer más de 12 mil sesiones gratuitas de hemodiálisis al año.

Se trata del Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria, inaugurado este martes en Toluca por la gobernadora Delfina Gómez y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

El centro, considerado la primera unidad de hemodiálisis con operación propia del IMSS-Bienestar en la entidad, dispone de 25 sillones, equipamiento especializado y personal médico y de enfermería para atender a pacientes que requieren este tratamiento.

La inauguración se realizó mediante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia Mañanera del Pueblo, en la que la mandataria mexiquense señaló que el nuevo espacio permitirá a la población acceder a tratamientos especializados sin costo.

“Este espacio, este centro precisamente es una esperanza para todos los mexiquenses, sobre todo en el tema tan importante que es salud”, expresó Gómez Álvarez.

La gobernadora también reconoció las acciones del gobierno federal para ampliar la infraestructura hospitalaria y los servicios médicos en el Estado de México, y manifestó su disposición para mantener la coordinación con el IMSS-Bienestar.

Svarch Pérez explicó que la gratuidad de los tratamientos representará un ahorro para las familias, debido a que una sesión de hemodiálisis en el sector privado cuesta entre dos mil y dos mil 500 pesos.

En promedio, los pacientes que requieren este procedimiento deben recibir tres sesiones por semana, por lo que el gasto puede representar una carga económica considerable para quienes no cuentan con acceso a servicios públicos especializados.

El funcionario indicó que el centro también ofrecerá atención primaria para prevenir, detectar y dar seguimiento a enfermedades renales, particularmente entre personas con diabetes e hipertensión, padecimientos que requieren vigilancia para evitar complicaciones.

Ampliarán personal y horarios

La unidad inició operaciones con una plantilla de 37 profesionales de la salud, entre personal médico, de enfermería, químico y administrativo, aunque se prevé ampliar el equipo a 60 integrantes.

El servicio funcionará inicialmente de lunes a sábado y para 2027 se proyecta extender la atención a las 24 horas del día.

El centro cuenta con especialistas en nefrología, equipos de ósmosis inversa y espacios acondicionados para realizar los procedimientos, que tienen una duración aproximada de tres a cuatro horas por sesión.