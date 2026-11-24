Disminuyen 27% delitos de alto impacto en el Estado de México





El Estado de México registró una disminución de 27 por ciento en los delitos de alto impacto durante los primeros diez meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los 12 delitos y modalidades incluidos en el reporte presentaron reducciones, entre las que destacan el secuestro, con una baja de 54 por ciento, y el homicidio doloso, con 38 por ciento, informó la gobernadora Delfina Gómez durante la reunión de la Mesa de Paz.

Los ilícitos que también registraron descensos son el robo en transporte público con violencia y el robo de vehículo sin violencia, ambos con 36 por ciento; el robo de vehículo con violencia, con 33 por ciento, y el robo a transportista con violencia, con 32 por ciento.

La extorsión y el robo a negocio con violencia disminuyeron 31 por ciento cada uno, mientras que el robo a transeúnte con violencia bajó 14 por ciento.

En el caso de los delitos contra las mujeres y la integridad personal, el feminicidio presentó una reducción de 11 por ciento, el robo a casa habitación con violencia de 10 por ciento y la violación de cuatro por ciento.

Según datos del SESNSP, por su tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, el Estado de México ocupa el lugar 13 nacional en incidencia delictiva general, el 20 en homicidio doloso y el 11 en robo de vehículo.

La administración estatal atribuyó los resultados a la estrategia de seguridad que contempla patrullajes, revisiones y despliegues operativos, así como la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Las acciones incluyen al Mando Unificado Zona Oriente, mediante el cual se articulan operaciones de seguridad en 15 municipios de esa región de la entidad.