Lluvia en CDMX ¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? Emiten alerta amarilla por 7 alcaldías para este 6 de octubre (Pexels)

La Ciudad de México registrará fuertes lluvias durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre. Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió la Alerta Amarilla para siete alcaldías del sur y poniente de la capital, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?

La activación de la Alerta Amarilla por parte de la SGIRPC aplica para las siguientes siete alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 06/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

¿A qué hora lloverá en la capital y en las alcaldías?

El pronóstico meteorológico contempla un periodo de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica, principalmente entre las 14:30 y las 22:00 horas.

Para este martes se espera ambiente cálido a templado, con cielo mayormente nublado y #lluvias fuertes con actividad #eléctrica. 🌡#Temperatura máxima: 22 °C 🌡#Temperatura mínima: 15 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/WkAdxFNGKh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

Durante este lapso se prevé un cielo mayormente nublado, con vientos de componente norte de 5 a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias

Ante las afectaciones proyectadas por el temporal, las autoridades capitalinas aconsejan a la ciudadanía portar paraguas o impermeable al salir de casa, aprovechar el agua acumulada para el riego de plantas y mantener limpias las coladeras para evitar obstrucciones e inundaciones.

Asimismo, se enfatiza no verter grasas en el drenaje, evitar transitar por caminos con encharcamientos y conducir con extrema precaución ante la posible presencia de objetos o ramas derribadas sobre el asfalto.

De igual forma, se sugiere mantenerse alejado de muros, árboles, cables de alta tensión y espectaculares que presenten riesgo visible de caída.