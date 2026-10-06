Operativo Enjambre: dictan años de prisión a exfuncionarios de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex

Sentenciados Sentenciados por ayudar al exalcalde de Santo Tomás a escapar. (FGJEM)

Cuatro exfuncionarios del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México y dos mujeres recibieron sentencias de años de prisión.

Estos exservidores públicos fueron detenidos en el “Operativo Enjambre”, despliegue que tiene la finalidad de arrestar a perrsonas trabajadoras del Gobierno vinculadas a la delincuencia organizada.

Se trata de Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, María Raquel Rubio Rodríguez y Violeta Hernández Paniagua, culpables de delitos de evasión, daño en los bienes, robo con violencia y abuso de autoridad, respectivamente.

El expresidente de ese municipio, Pedro Luis “N” alias “Wicho”, fue detenido el 17 de diciembre del 2025.

El edil postulado por la alianza PAN - PRI - PRD tenía una orden de aprehensión en su contra, por lo que el día de su toma de protesta, convocó a una reunión privada con su equipo de trabajo, sin embargo, cuando se enteró que la policía estaba a punto de capturarlo, huyó sin que se pudiera ubicar su ruta de escape.

El exalcalde escapó junto a su esposa ​María del Rosario Matías, presidenta municipal saliente, quien semanas después fue detenida.

Cuando “Wicho” rendía protesta en el jardín de la zona centro en Santo Tomás, elementos de la Policía de Investigación intentaron detenerlo y cumplimentar orden de aprehensión girada en su contra, no obstante, un grupo de personas, entre ellas los sentenciados, intervinieron para que ese sujeto se evadiera.

En el momento de los hechos, María Raquel Rubio Rodríguez era la primera regidora del ayuntamiento, Nélida Ávila Chamorro, fungía como secretaria del Ayuntamiento, en tanto que Ángel Díaz Zarco y Martín Santana Martínez eran policías municipales. Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua eran civiles que participaron en la agresión a servidores públicos de la Fiscalía Edoméx, dañaron vehículos oficiales y particulares en los que se desplazaban las autoridades.

Una vez que las autoridades ubicaron a estas siete personas, fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Por lo tanto, la autoridad judicial dictó sentencia de 14 años de prisión para Ángel Díaz Zarco, responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. En tanto que para Martín Santana Martínez una pena de 12 años y ocho meses de prisión por evasión y robo con violencia.

También el juez emitió sentencia para Litzy Mariana Domínguez Vilchis de ocho años y ocho meses de prisión tras quedar acreditada su responsabilidad en los delitos de evasión y daño en bienes. Además, María Raquel Rubio Rodríguez fue condenada a seis años de prisión por los delitos de evasión y abuso de autoridad.

Finalmente, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron sentenciadas a cuatro años y ocho meses de prisión.