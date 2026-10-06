Operativo Otomí suma mil 202 detenciones en el Estado de México





El Operativo Otomí, desplegado de manera conjunta por fuerzas federales, estatales y municipales, acumula mil 202 detenciones en el Estado de México, de las cuales 655 están relacionadas con delitos contra la salud.

Los resultados fueron revisados por la gobernadora Delfina Gómez durante la Mesa de Paz número 189, realizada en el municipio de Donato Guerra, donde se dio seguimiento a las acciones de seguridad implementadas mediante este operativo.

El reporte presentado indica que además de las detenciones por delitos contra la salud, se contabilizan 83 casos relacionados con portación de arma, 40 con robo, nueve con privación de la libertad, cinco con homicidio y cuatro con extorsión, entre otros delitos.

También fueron cumplimentadas 172 órdenes de aprehensión.

Las instituciones participantes reportaron, además, el aseguramiento de 40 armas de fuego, de las cuales 30 son cortas y 10 largas, así como 13.4 kilogramos de posibles sustancias ilícitas.

Es importante señalar que el Operativo Otomí es coordinado desde la Mesa de Paz y cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, policías municipales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las acciones se apoyan en labores de inteligencia y operativos conjuntos para combatir actividades delictivas y mantener presencia de las corporaciones de seguridad en distintas zonas de la entidad.

En la reunión, Delfina Gómez hizo énfasis en la coordinación entre las instituciones que participan en el despliegue y señaló que ésta es un elemento central para fortalecer las tareas de seguridad en el estado.

“Encabecé la Mesa de Paz esta mañana en #DonatoGuerra, donde coordinamos acciones entre instituciones en el marco del Operativo Otomí, con la cual tenemos resultados positivos, gracias al trabajo conjunto entre dependencias”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

La gobernadora también agradeció el acompañamiento del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, quien participó en los trabajos de la Mesa de Paz.