Registra Cuauhtémoc 93.7% de peticiones ciudadanas resueltas

Cuauh Jornada "Alcaldía en Tus Manos". (Especial)

De acuerdo con el corte más reciente del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), la alcaldía Cuauhtémoc registra una efectividad global de 93.7 por ciento, con 58 mil tres gestiones resueltas.

Las peticiones que recibe la alcaldía corresponden principalmente a servicios de bacheo, seguridad, verificaciones administrativas, poda, limpia y desazolve. En este último rubro se han resuelto 11 mil 107 de 11 mil 410 folios, lo que representa una efectividad de 97.3 por ciento; en limpia se atendieron cuatro mil 546 de 4 mil 777 solicitudes, con 95.2 por ciento de efectividad.

En verificaciones administrativas se han resuelto cuatro mil 269 de cuatro mil 514 folios, mientras que en poda se atendieron tres mil 828 de cuatro mil 70 solicitudes, con efectividades de 94.6 y 94.1 por ciento, respectivamente.

En bacheo, la alcaldía registra cinco mil 608 solicitudes resueltas de seis mil 251, equivalente a 89.7 por ciento. En seguridad, se han atendido mil 414 de mil 550 folios, con una efectividad de 91.2 por ciento.

El corte corresponde al 30 de septiembre y considera los servicios registrados en el catálogo del SUAC.

A través de programas como “Alcaldía en tus manos”, “Alcaldesa en tu casa”, “Limpia Cuauhtémoc” y “Brilla Cuauhtémoc”, además de operativos de ordenamiento del espacio público y asambleas vecinales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recorre las colonias y escucha directamente las necesidades que se plantean en calles, banquetas, domicilios y negocios.

“Estamos en ‘Alcaldía en tus manos’, aquí en la San Rafael platicando con nuestras vecinas y vecinos. Por cierto, caminando una banqueta que recuperamos. Tiene nuestro sello de banqueta permeable, miren. Absorbe agua de lluvia. Así que aquí estamos, vamos a caminar un par de horas la colonia, vamos a tocar sus casas. Estamos todo el equipo de la alcaldía, de pasada enfajillamos coches, retiramos coches de la vía pública abandonados, limpiamos y mucho más”, señaló durante una jornada en la colonia San Rafael, donde atendió cerca de 30 solicitudes al exterior de domicilios y negocios.