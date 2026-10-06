Vinculan a proceso a “El Esfera” de “La Glendisa” por homicidio y robo

Detenido Daniel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Daniel “N”, alias “El Esfera”, integrante del grupo criminal “La Glendisa”, por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa contra dos personas y robo agravado en pandilla.

Previamente, “El Esfera” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

“La Glendisa” es un grupo delictivo surgido de una escisión de “Los Richies” y relacionado con actividades como venta de droga, extorsión y homicidios en distintas zonas de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, el pasado seis de febrero dos hombres llegaron a un domicilio ubicado en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en la alcaldía Iztapalapa, y observaron que aproximadamente ocho personas salían del inmueble. Entre ellas se encontraba Daniel “N”, quien habría disparado contra ellos; ambos resultaron heridos. También, previamente, el grupo habría ingresado al domicilio por el balcón y robado un millón 20 mil pesos de una caja fuerte localizada debajo de una cama.

En julio, una de las víctimas se enteró a través de redes sociales de la detención de Daniel “N” por otro caso y lo reconoció como uno de los hombres que habría participado en los hechos.

El 30 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde Daniel “N” ya se encontraba interno por un proceso distinto relacionado con delitos contra la salud.

Durante la audiencia celebrada el 1 de octubre de 2026, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Daniel “N, por lo tanto, permanecerá en prisión preventiva por este proceso y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.